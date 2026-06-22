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Valve даст возможность превратить в Steam Machine любой похожий ПК

Желающие могут самостоятельно собрать «свою систему Steam Machine», если им не повезёт с заказом официальной версии. По словам Valve, «начиная с версии SteamOS 3.8 вы можете собрать свою собственную Steam Machine из любых комплектующих для ПК».

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

На прошлой неделе вышла версия SteamOS 3.8.10 с множеством обновлений, в том числе с улучшенной совместимостью с новейшими платформами Intel и AMD. Помимо улучшенной совместимости, Valve даёт геймерам добро на установку SteamOS на собственные настольные компьютеры. В интервью The Verge Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) из Valve рассказал, что компания «внедряет улучшения в [SteamOS], чтобы сделать её более совместимой с оборудованием для настольных ПК», в том числе с видеокартами Nvidia. По словам Гриффе, в Valve «растёт команда», которая работает над поддержкой драйверов Nvidia для SteamOS. Он добавил, что компания очень тесно сотрудничает с Nvidia. И хотя поддержка Nvidia может не появиться в этом году, Гриффе подчеркнул, что компания «определённо работает над этим вопросом в фоновом режиме».

Технически уже давно можно было запускать SteamOS на обычных домашних ПК, но совместимость была в основном ограничена системами AMD. Для установки требовался образ для восстановления Steam Deck. Правда, процесс установки SteamOS на ПК гораздо сложнее, чем установка большинства других дистрибутивов Linux, а запустить SteamOS на оборудовании Intel или Nvidia пока непросто. По словам Гриффе, Valve работает над тем, чтобы это изменить, а значит, в будущем можно будет запускать SteamOS практически на любом игровом ПК.

Что касается ближайшего будущего, то, по словам Гриффе, SteamOS в её нынешнем виде должна обеспечить «удобство использования» на ПК, похожих на консоли. «Если у вас есть что-то вроде Steam Machine, то есть ПК, который будет подключён к телевизору и у которого есть один жесткий диск, на который вы не собираетесь устанавливать две операционные системы, то вы можете установить на него SteamOS, и он будет работать почти так же, как Steam Deck или Steam Machine, с некоторыми оговорками, конечно», например, без поддержки HDMI-CEC. Но «основные функции работают. Графический драйвер SteamOS, предварительная компиляция шейдеров — всё это доступно в SteamOS».

Хотя Гриффе упомянул «установщик SteamOS», он также сказал, что система пока не предназначена для двойной загрузки с другой операционной системой. «Пока нет мастера установки, с помощью которого можно было бы легко, ну, знаете, убрать с пути другую операционную систему и разделить жёсткий диск на разделы», — добавил он. Текущий процесс установки SteamOS по-прежнему требует проводить процесс с полностью чистым накопителем. Однако Гриффе считает, что «придёт время, когда её можно будет установить на настольный компьютер и использовать вместе с другой операционной системой».

Сборка игрового ПК сейчас, скорее всего, обойдется как минимум не дешевле, чем покупка Steam Machine, из-за продолжающегося дефицита оперативной памяти. Но если не хочется ждать, пока освободится место в очереди на Steam Machine, то есть возможность собрать аналогичную систему самостоятельно. Также можно установить SteamOS на существующий игровой ПК с Windows или другой операционной системой, но в процессе придется стереть все данные с диска.

Если же ждать улучшений в работе SteamOS на настольном компьютере не хочется, можно попробовать другие дистрибутивы Linux, ориентированные на геймеров, например Bazzite или Nobara.

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Теги: steam machine, valve, steamos
steam machine, valve, steamos
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