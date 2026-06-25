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Samsung представила Galaxy A27 5G — недорогой смартфон с ИИ и шестью годами обновлений Android

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A27 5G, который, по словам самой компании, отличают качественный дисплей, производительный процессор и наличие интегрированных функций искусственного интеллекта.

Одним из достоинств Samsung Galaxy A27 5G стал 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц. В нём используется решение Infinity-O — минимальный размер сквозного отверстия для фронтальной камеры; приятным дополнением являются тонкие рамки по периметру экрана. Корпус смартфона имеет толщину всего 7,8 мм — он удобно лежит в руке владельца и может с комфортом использоваться весь день.

В качестве аппаратной платформы выступает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, оптимизированный для функций многозадачности; графическая подсистема справляется с играми и потоковым вещанием; упоминаются высокоскоростная память и повышенная энергоэффективность. На задней панели Samsung Galaxy A27 5G размещена 50-мегапиксельная основная камера с оптическим стабилизатором, 5-мегапиксельная сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная для макросъёмки; есть также 12-мегапиксельная фронтальная.

Смартфон может похвастаться широким набором возможностей ИИ: экранный поиск Google поддерживает распознавание нескольких объектов; есть функция виртуальной примерочной; удаление объектов при редактировании фотографий; есть расшифровка записей «Диктофона»; в наличии быстрое переключение голосовых помощников с ИИ, в том числе Google Gemini и Perplexity; имеется и интегрированный в систему собственный голосовой ИИ-ассистент Samsung Bixby.

Samsung Galaxy A27 5G получит шесть лет поддержки, в том числе шесть крупных обновлений Android. Не забыл производитель и о фирменных функциях аппаратной защиты Knox Vault. Смартфон поступит в продажу 3 июля и будет доступен в чёрной, синей и светло-розовой расцветкой; он будет предлагаться в конфигурациях с 6/128, 8/128 и 8/256 Гбайт памяти.

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Теги: samsung, смартфон, ии
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