Ролевой боевик Enshrouded с выживанием в волшебном мире и кооперативом на 16 человек скоро выйдет из раннего доступа — дата релиза и новый трейлер

Разработчики из немецкой студии Keen Games (Portal Knights) сообщили точную дату выхода из раннего доступа своего кооперативного ролевого экшена с элементами выживания Enshrouded.

Напомним, Enshrouded заступила в ранний доступ 24 января 2024 года и с тех пор получила восемь крупных обновлений (последнее, Forging the Path, вышло в апреле). Полноценный релиз планировался ближайшей осенью.

Как стало известно, финальная версия Enshrouded увидит свет 15 октября на PC (Steam) и PS5, а весной 2027 года доберётся до Xbox Series X и S. Анонс сопровождался 40-секундным геймплейным трейлером.

Ролик раскрывает часть нововведений, которые стоит ждать в релизном обновлении, а дополнительными подробностями (улучшения, оптимизация, новый контент) разработчики обещают поделиться до конца лета.

Ранее сообщалось, что с выходом версии 1.0 игра значительно вырастет в размерах, получит новые рецепты для создания предметов, виды оружия, снаряжение, навыки и элементы системы строительства. Цена тоже увеличится.

Игрокам Enshrouded предстоит бросить вызов тлетворному туману, искажающему облик жителей волшебного королевстваа Эмбервэйл. Проект включает воксельный мир, магию, разрушаемое окружение, кооператив на 16 игроков и перевод на русский.

За два с половиной года в раннем доступе Enshrouded получила от пользователей Steam более 90 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 85 %) и привлекла более пяти миллионов игроков.