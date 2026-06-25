Apple подняла цены на все Mac и iPad на $100–1300 — причина та же, что и у всех

Apple всё-таки пошла на крайние меры и объявила о повышении цен на компьютеры серии Mac, планшеты iPad и гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro. Так компания стремится компенсировать рост затрат, вызванный беспрецедентным дефицитом чипов постоянной и оперативной памяти. Apple Watch, AirPods и iPhone пока продаются по прежним ценам.
Ниже приводим список подорожавшей продукции Apple по категориям.
Компьютеры Mac:
- MacBook Neo 256 Гбайт — $699 (было $599),
- MacBook Neo 512 Гбайт — $799 ($699);
- 13-дюймовый MacBook Air — от $1299 ($1099);
- 15-дюймовый MacBook Air — от $1499 ($1299);
- MacBook Pro M5 — от $1999 ($1699);
- MacBook Pro M5 Pro— от $2499 ($2199);
- MacBook Pro M5 Max — от $4099 ($3599);
- iMac — от $1499 ($1299);
- Mac mini M4 Pro (старшая версия) — от $1599 ($1399);
- Mac Studio M4 Max — от $2499 ($1999);
- Mac Studio M3 Ultra — от $5299 ($3999).
Планшеты iPad:
- iPad — от $449 ($349);
- 11-дюймовый iPad Air — от $749 ($599);
- 13-дюймовый iPad Air — от $949 ($749);
- 11-дюймовый iPad Pro — от $1199 ($999);
- 13-дюймовый iPad Pro — от $1499 ($1299);
- iPad mini — от $599 ($499).
Другие устройства:
- Apple TV 4K — $199 ($129);
- HomePod — $349 ($299);
- HomePod mini — $129 ($99);
- Vision Pro — $3699 ($3499);
- Vision Pro (старшая версия с 1 Тбайт памяти) — $4199.
Представитель Apple заявил Bloomberg, что «быстрое расширение центров обработки данных для искусственного интеллекта привело к необычайному росту спроса на память и накопители»; компания «никогда не видела такого значительного и быстрого роста цен на компоненты».
В марте компания повысила цена на последние модели MacBook Air и MacBook Pro, компенсировав это более высокими объёмами памяти и другими улучшенными характеристиками. А в апреле руководство Apple предупредило, что дефицит памяти будет усугубляться в течение года. Гендиректор Тим Кук (Tim Cook) сообщил тогда, что дефицит уже начал влиять на поставки, и многие компьютеры Mac уже начали испытывать задержки с отгрузками. Наконец, дефицит памяти повлиял на способность Apple выпускать новые продукты — компания задержала выпуск обновлённой версии Mac Studio. При этом iPhone пострадал от нехватки чипов памяти меньше другой продукции, но его затронул дефицит процессоров.
Источники: