«Яндекс» сделал «Алису AI» более человечной — она запоминает пользователей и подстраивается под их стиль общения

Компания «Яндекс» обновила ИИ-модели, которые являются основой чата с «Алисой AI»: языковую, поисковую и мультимодальную. За счёт этого ИИ-помощник теперь не просто даёт ответы, а помогает пользователю приблизиться к решению задачи и получить нужный результат. В дополнение к этому «Алиса AI» подстроится под стиль общения пользователя, запомнит упоминаемые в беседах факты и перейдёт на «ты», если это уместно.

Нейросеть «Яндекса» стала лучше фокусироваться на том, чтобы пользователь нашёл решение своей задачи и получил интересующий его результат. Алгоритм чаще объясняет, выполняет расчёты и сравнивает разные результаты вместо того, чтобы просто выдавать справочную информацию. К примеру, при получении запроса «тарифы на тепло квартира 45 метров» ИИ-помощник не просто предложит к ознакомлению данные нормативов, а покажет, как рассчитывается сумма платежа.

Обновлённая «Алиса AI» теперь отвечает проще и понятнее, а в репликах стало меньшей сухой информации. Вместе с этим она адаптирует ответы под форматы запросов и подстраивается под собеседника. Нейросеть ответит шуткой на шутку, коротко на простой вопрос и развёрнуто на сложный. Если пользователь в процессе общения перейдёт на «ты», то алгоритм последует его примеру, а при использовании сленга сделает то же самое. Отмечается, что алгоритм стал понимать, когда человеку нужна поддержка, и проявлять участие, если это уместно.

Ещё обновлённая «Алиса AI» запоминает факты, упоминаемые пользователем в беседах, учитывая их в будущих диалогах. Такой подход сделает общение с ИИ-помощником более личным и естественным. Пользователь может явно попросить нейросеть запомнить какой-нибудь факт или спросить, что ей известно о нём. Алгоритм перечислит, какие темы они обсуждали ранее и что она запомнила. При необходимости функцию персонализации можно отключить в настройках.

«Алиса AI» научилась интерпретировать сложные графики, таблицы и технические схемы. Алгоритм точнее следует сложным инструкциям и считывает мелкие детали. К примеру, нейросеть может перевести на русский язык таблицу на картинке или изучить схему двигателя, чтобы объяснить, куда следует заливать масло. Пользователь может показать алгоритму снимок с формулой, после чего ИИ-помощник расскажет, для чего она нужна.

В дополнение к этому разработчики улучшили функцию помощи в выборе товаров. «Алиса AI» показывает значительно больше предложений, сравнивает товары по цене и параметрам, поясняя, что из предложенного больше подходит пользователю. Алгоритм подбирает товары под конкретный запрос и рассказывает, чем тот или иной товар лучше аналогов. Чат с «Алисой AI» доступен на сайте alice.yandex.ru, на главной странице «Яндекса», а также в мобильных приложениях компании.