Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Яндекс» сделал «Алису AI» более человеч...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс» сделал «Алису AI» более человечной — она запоминает пользователей и подстраивается под их стиль общения

Компания «Яндекс» обновила ИИ-модели, которые являются основой чата с «Алисой AI»: языковую, поисковую и мультимодальную. За счёт этого ИИ-помощник теперь не просто даёт ответы, а помогает пользователю приблизиться к решению задачи и получить нужный результат. В дополнение к этому «Алиса AI» подстроится под стиль общения пользователя, запомнит упоминаемые в беседах факты и перейдёт на «ты», если это уместно.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Нейросеть «Яндекса» стала лучше фокусироваться на том, чтобы пользователь нашёл решение своей задачи и получил интересующий его результат. Алгоритм чаще объясняет, выполняет расчёты и сравнивает разные результаты вместо того, чтобы просто выдавать справочную информацию. К примеру, при получении запроса «тарифы на тепло квартира 45 метров» ИИ-помощник не просто предложит к ознакомлению данные нормативов, а покажет, как рассчитывается сумма платежа.

Обновлённая «Алиса AI» теперь отвечает проще и понятнее, а в репликах стало меньшей сухой информации. Вместе с этим она адаптирует ответы под форматы запросов и подстраивается под собеседника. Нейросеть ответит шуткой на шутку, коротко на простой вопрос и развёрнуто на сложный. Если пользователь в процессе общения перейдёт на «ты», то алгоритм последует его примеру, а при использовании сленга сделает то же самое. Отмечается, что алгоритм стал понимать, когда человеку нужна поддержка, и проявлять участие, если это уместно.

Ещё обновлённая «Алиса AI» запоминает факты, упоминаемые пользователем в беседах, учитывая их в будущих диалогах. Такой подход сделает общение с ИИ-помощником более личным и естественным. Пользователь может явно попросить нейросеть запомнить какой-нибудь факт или спросить, что ей известно о нём. Алгоритм перечислит, какие темы они обсуждали ранее и что она запомнила. При необходимости функцию персонализации можно отключить в настройках.

«Алиса AI» научилась интерпретировать сложные графики, таблицы и технические схемы. Алгоритм точнее следует сложным инструкциям и считывает мелкие детали. К примеру, нейросеть может перевести на русский язык таблицу на картинке или изучить схему двигателя, чтобы объяснить, куда следует заливать масло. Пользователь может показать алгоритму снимок с формулой, после чего ИИ-помощник расскажет, для чего она нужна.

В дополнение к этому разработчики улучшили функцию помощи в выборе товаров. «Алиса AI» показывает значительно больше предложений, сравнивает товары по цене и параметрам, поясняя, что из предложенного больше подходит пользователю. Алгоритм подбирает товары под конкретный запрос и рассказывает, чем тот или иной товар лучше аналогов. Чат с «Алисой AI» доступен на сайте alice.yandex.ru, на главной странице «Яндекса», а также в мобильных приложениях компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» запустил сервис Vibecraft для генерации сайтов и приложений без навыков программирования
Автономный грузовик «Яндекса» впервые совершил поездку на 700 км — не без подстраховки
«Яндекс» добавил в чат с «Алисой AI» ИИ-персонажей
ИИ-модель Wildberries вошла в топ-3 русскоязычного бенчмарка MERA
Adobe купила разработчика ИИ для повышения качества изображений и видео Topaz Labs
Глава Epic Games раскритиковал Valve за «очень безответственную» политику Steam в отношении генеративного ИИ
Теги: алиса ai, яндекс, искусственный интеллект
алиса ai, яндекс, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС
IBM представила первый 0,7-нм техпроцесс и трёхмерную архитектуру наностековых транзисторов
Нашумевший симулятор выживания DayZ получит продолжение — Bohemia Interactive официально анонсировала DayZ 2
Samsung представила Galaxy A27 5G — недорогой смартфон с ИИ и шестью годами обновлений Android
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
В Steam стартовала летняя распродажа с «чертовски большими» скидками на тысячи игр 5 мин.
«Яндекс» сделал «Алису AI» более человечной — она запоминает пользователей и подстраивается под их стиль общения 6 мин.
Код в мешке: Rockstar снабдила «дисковую» версию GTA VI для PS5 региональными ограничениями 2 ч.
Несколько лет разочарований с Destiny 2 обернулись для Bungie массовыми увольнениями, но разработчики «должны гордиться» собой 4 ч.
ИИ-модель Wildberries вошла в топ-3 русскоязычного бенчмарка MERA 4 ч.
Adobe купила разработчика ИИ для повышения качества изображений и видео Topaz Labs 4 ч.
Глава Epic Games раскритиковал Valve за «очень безответственную» политику Steam в отношении генеративного ИИ 4 ч.
Ролевой боевик Enshrouded с выживанием в волшебном мире и кооперативом на 16 человек скоро выйдет из раннего доступа — дата релиза и новый трейлер 4 ч.
Московский суд оштрафовал Apple на 500 000 рублей, но дело не в удалении VK 5 ч.
Инженерные профессии оказались наиболее устойчивы в эпоху ИИ 6 ч.
Планшет Honor MagicPad 4 с большим OLED-экраном и Snapdragon 8 Gen 5 поступил в продажу в России за 100 тыс. рублей 2 ч.
Акции Apple упали более чем на 5 % после резкого повышения цен на MacBook и iPad 2 ч.
Эволюция гольф-кара: выходцы из Apple и Audi создали электрический багги для дорог общего пользования за $25 000 3 ч.
Французский ретейлер подшутил над Steam Machine за €1039, предложив свою Stim Machine c RX 9060 XT чуть дешевле 3 ч.
Leica выпустила 44-Мп полнокадровую камеру SL3-P за $6690 — она займёт нишу между SL3 и SL3-S 4 ч.
«Звёздный разум» заполнит орбиту: SpaceX назвала будущую миллионную группировку ИИ-спутников Starmind 5 ч.
Apple подняла цены на все Mac и iPad на $100–1300 — причина та же, что и у всех 6 ч.
Qualcomm анонсировала HBC — альтернативу HBM на базе LPDDR 7 ч.
Представлен Samsara Tracking Label — Bluetooth-наклейка для отслеживания грузов в пути 7 ч.
Около трети проектов новых ЦОД в России приостановлены 7 ч.