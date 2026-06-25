Apple явно намекнула, что сегодняшнее повышение цен — это только начало

Компания Apple сегодня повысила цены на ряд своих продуктов, включая планшеты iPad и компьютеры Mac. В своём заявлении производитель указал, что эти меры являются лишь началом более масштабной корректировки стоимости устройств.

В официальном комментарии для прессы, в том числе для Bloomberg, компания заявила о необходимости приступить к повышению цен на свои продукты: «До сих пор [Apple] защищала своих клиентов от этих повышений, но теперь мы подошли к тому моменту, когда нам приходится начать повышать цены на ряд продуктов, включая сегодняшнее повышение цен на iPad и Mac».

Контекст заявления о повышении цен указывает на то, что корректировки не являются финальными и в обозримом будущем следует ожидать дальнейший пересмотр стоимости в сторону увеличения. Наиболее вероятными кандидатами на удорожание станут, предположительно, смартфоны iPhone, умные часы Apple Watch и, возможно, наушники AirPods. Пока цены на эти устройства остались без изменений.

Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от глобальных поставок необходимых компонентов, поскольку усугубление кризиса на рынке памяти и дефицит оперативной памяти могут привести ко второй волне подорожания. При таком сценарии компания будет вынуждена повторно пересмотреть стоимость компьютеров и планшетов.

Хотя на данный момент подобное развитие событий описывается источниками как маловероятное, итоговые решения будут полностью опираться на динамику запасов компонентов в ближайшие месяцы.