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Apple ускорит выход флагманских процессоров M7, которые предложат передовые функции ИИ

Неустанно следящий за планами Apple Марк Гурман (Mark Gurman) в своём разделе сайта Bloomberg в очередной раз поведал, что компания решила пересмотреть стратегию развития процессоров семейства M для линейки компьютеров Mac. Хотя базовые версии процессоров M6 и выйдут в этом году, одноимённых старших чипов в этом поколении не будет, поскольку Apple предпочтёт ускорить вывод на рынок семейства M7.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Впрочем, ждать появления процессоров M7 Pro и M7 Max всё равно придётся до следующего года. Базовые модели процессоров Apple обычно использует в начальных конфигурациях ноутбуков MacBook Pro, компактных Mac mini и моноблоках iMac, а также отдельных моделях планшетов iPad Pro и iPad Air. Старшие процессоры обычно прописываются в дорогих моделях Mac mini, Mac Studio и MacBook Pro.

Другими словами, процессоры M6 Pro и M6 Max выпущены не будут, их место позже займут M7 Pro и M7 Max. Базовый M6 компания Apple уже тестирует в составе MacBook Pro начальной конфигурации. Этот процессор получит некоторые улучшения, которые позволят ему считаться самым производительным в своём классе. В частности, будет улучшена скорость передачи между чипом и памятью. Если M5 обеспечивает только 153 Гбайт/с, то у M6 пропускная способность интерфейса работы с памятью вырастет до 200 Гбайт/с. В задачах ИИ это изменение проявит себя с лучшей стороны. Помимо общего прироста производительности, M6 предложит улучшения в сфере кодирования и декодирования видео. Нейронный сопроцессор также подтянет своё быстродействие. Количество графических блоков в M6 может быть увеличено с 10 до 12 штук.

Базовый процессор семейства M7 под условным обозначением H19G или Delos должен выйти в первой половине следующего года. Готовятся к выходу и более производительные его разновидности: M7 Pro (H19S), M7 Max (H19C) и M7 Ultra (H19D). Два первых должны выйти к концу 2027 года, а последний запланирован на 2028 год. Как правило, процессоры с суффиксом Ultra прописываются в рабочих станциях Mac Studio. Базовый процессор M7 увеличит пропускную способность интерфейса для работы с памятью до 240 Гбайт/с.

Впрочем, в текущей линейке собственных процессоров Apple планирует выпустить ещё одну модель — флагманский M5 Ultra, который появится в этом году в составе новой Mac Studio. Данный процессор известен под условными обозначениями Sotra D или H17D, он получит около 36 вычислительных и 80 графических ядер. Формально, в составе Mac Studio такой процессор способен соседствовать с 768 Гбайт оперативной памяти, но проблемы с доступностью последней могут затруднить фактическое появление таких конфигураций в продаже. Текущие конфигурации Mac Studio на основе процессора M3 Ultra отгружаются максимум с 96 Гбайт памяти именно из-за дефицита.

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