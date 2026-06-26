Илон Маск расширил доступ к фирменной платёжной системе для премиальных пользователей социальной сети X

Концентрация на недавнем IPO материнской компании SpaceX не помешала её основателю Илону Маску (Elon Musk) вернуться к теме расширения функциональных возможностей социальной платформы X за счёт фирменного платёжного средства X Money. Вчера он стал доступен большему количеству американских пользователей этой социальной сети, как отмечает Bloomberg.

Как известно, Илон Маск давно грезит превращением X в своего рода «универсальное приложение», напоминающее китайские аналоги. Возглавляющий подразделение X Money Дхрув Батура (Dhruv Batura) со страниц этой социальной сети дал понять, что компания будет собирать отзывы о новых функциональных возможностях платёжного сервиса от первых пользователей, чтобы исправить все «шероховатости» перед масштабным запуском.

Если учесть, что Илон Маск стоял у истоков платёжного сервиса PayPal, вряд ли кто-то может усомниться в его способности довести идею с X Money до полноценной практической реализации. Он стремится интегрировать данный платёжный сервис в социальную сеть X, чтобы обеспечить пользователей быстрым, удобным и безопасным способом не только переводить деньги друг другу, но и оплачивать товары и услуги на внешних ресурсах. В идеале, по замыслу Маска, пользователь должен «полноценно существовать в пределах приложения X».

Первые публичные тесты X Money должны были начаться ещё в апреле этого года. Ещё до этого избранные пользователи в США получили доступ к этой платёжной системе, им были предложены стимулы типа 3-процентного кешбэка на избранные покупки и начисление 6 % дохода на остаток средств на счёте в X Money.