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Microsoft устранила множество проблем с Bluetooth в Windows 11 и улучшила работу с Apple AirPods

Microsoft выпустила самое масштабное на сегодняшний день обновление функций Bluetooth на Windows 11 — устранено множество ошибок, обеспечено более быстрое подключение устройств.

Источник изображения: Sunny Hassan / unsplash.com

Источник изображения: Sunny Hassan / unsplash.com

Обновление Windows 11 за номером KB5095093 вышло 23 июня — с его установкой заметно улучшилась работа беспроводных наушников, в том числе Samsung Galaxy Buds, Apple AirPods и Beats Studio Pro. Оно решило множество проблем, поэтому речь идёт не только о продуктах Apple и других брендов. Windows 11 стала надлежащим образом синхронизировать состояние звука: при отключении микрофона в ОС гарнитура больше не воспринимает микрофон включённым — и Windows, и устройство теперь должны показывать один статус. И наоборот, при включении гарнитуры её собственными средствами Windows также обновляет её состояние. Гарнитура должна поддерживать Hands-Free Profile (HFP).

От пользователей Windows долгое время поступали жалобы на нестабильное соединение Bluetooth, причём у одних производителей устройств ситуация была хуже, чем у других. При использовании сторонних драйверов могла возникать ошибка с кодом 0x9F — последнее обновление решило и эти проблемы. Microsoft не только повысила стабильность соединения с устройствами по Bluetooth, но и улучшила качество голосовых вызовов.

При прослушивании музыки в наушниках с поддержкой Bluetooth LE Audio сократилась задержка, которая возникала при включении микрофона. С выходом ПК из спящего режима повторное подключение устройств стало производиться быстрее; повысилась и скорость подключения новых устройств при отключении предыдущих.

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Теги: microsoft, windows, bluetooth
microsoft, windows, bluetooth
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