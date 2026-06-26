Сотрудники OpenAI стали переходить от использования чат-ботов к ИИ-агентам

Сотрудники OpenAI стали переходить от чат-ботов к агентам в качестве основного формата взаимодействия с искусственным интеллектом — эта тенденция наблюдается, хотя и в менее выраженном виде, среди других организаций и частных пользователей. Вместо разовых запросов к ChatGPT работники OpenAI просят агентов Codex выполнять многоэтапные задачи, которые занимают много времени. И всё чаще это делают сотрудники, не занятые в разработке ПО.

Эта статистика имеет значение для других организаций, исследователей рынка труда и политиков и не в последнюю очередь может привести к улучшению финансовых показателей OpenAI, уверены в компании. «Мы обнаружили, что использование агентного ИИ быстро растёт: в первой половине 2026 года число активных пользователей выросло более чем пятикратно, причём наиболее быстрый рост наблюдается вне первоначальной аудитории разработчиков ПО», — рассказали (PDF) в OpenAI.

«К августу 2025 года средний сотрудник OpenAI тратил на Codex менее 10 % своих токенов. Сейчас каждый отдел, включая нетехнические, такие как юридический и кадровый, использует Codex в качестве основного инструмента ИИ в работе», — добавили в компании. В текущее время 97,9 % её сотрудников используют Codex, а в августе 2025 года с ним работали 40 % штата. Инструмент становится популярным и у других организаций — у 17,3 % в настоящий момент. И только 0,7 % частных лиц обращаются к Codex.

ИИ-агент OpenAI Codex может работать в течение длительного времени. «С начала года доля частных пользователей Codex, которые отправляют хотя бы один запрос на задачу, выполнение которой опытным человеком, по оценкам, занимает более восьми часов, выросло почти в десять раз», — подсчитали в OpenAI.

С августа 2025 года популярность Codex в среде не занятых в разработке ПО частных пользователей выросла в 137 раз; в среде корпоративных пользователей — в 189 раз; в коллективе OpenAI — в 12 раз. Чаще всего сервис применяется для решения технических задач, но обращаются к нему и работники других профилей. «В июне 2026 года средний сотрудник OpenAI на юридической должности сгенерировал в 13 раз больше ежемесячных токенов в Codex и ChatGPT, чем в ноябре 2025 года», — гласит статистика компании.