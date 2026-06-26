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Космический шутер Wildgate от ветеранов Blizzard не проживёт и года — разработчики объяснили, что произошло

Мультиплеерный шутер о космических пиратах Wildgate от разработчиков из американской студии Moonshot Games спустя всего год после релиза перестанет получать крупные обновления.

Источник изображений: Dreamhaven

Источник изображений: Dreamhaven

По словам руководителя разработки Дастина Броудера (Dustin Browder), вопреки усилиям команды Wildgate не нашла достаточно большую аудиторию для поддержки дальнейшего производства.

На запуске в июле 2025 года Wildgate привлекла почти 7,8 тыс. одновременных пользователей Steam. Спустя 11 месяцев ежедневный показатель колеблется на отметке 20−30 человек (27 за последние сутки).

Запланированный на июль крупный патч 1.5.4 станет для Wildgate последним «на какое-то время». Апдейт будет включать празднование годовщины, более наглядный подбор игроков, новые опции настройки матчей, исправления и улучшения.

Броудер подчеркнул, что Wildgate «никуда не денется». Небольшая команда продолжит поддерживать серверы, выпускать заплатки с исправлениями и корректировками баланса. Кроме того, игра останется в продаже на всех платформах.

Издателем Wildgate выступает Dreamhaven, основанная соучредителем Blizzard Майком Морхеймом

Издателем Wildgate выступает Dreamhaven, основанная соучредителем Blizzard Майком Морхеймом

«Мы гордимся игрой и сообществом, выросшим вокруг неё», — заключил Броудер. В заявлении PC Gamer представитель Moonshot заверил, что увольнения вслед за завершением активной разработки Wildgate не последуют.

Wildgate вышла 22 июля 2025 года на PC (275 рублей на летней распродаже в Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра предлагает динамичный геймплей в духе Sea of Thieves, грандиозные сражения в космосе и полный перевод на русский.

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Теги: wildgate, moonshot games, dreamhaven, шутер
wildgate, moonshot games, dreamhaven, шутер
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