Космический шутер Wildgate от ветеранов Blizzard не проживёт и года — разработчики объяснили, что произошло

Мультиплеерный шутер о космических пиратах Wildgate от разработчиков из американской студии Moonshot Games спустя всего год после релиза перестанет получать крупные обновления.

По словам руководителя разработки Дастина Броудера (Dustin Browder), вопреки усилиям команды Wildgate не нашла достаточно большую аудиторию для поддержки дальнейшего производства.

На запуске в июле 2025 года Wildgate привлекла почти 7,8 тыс. одновременных пользователей Steam. Спустя 11 месяцев ежедневный показатель колеблется на отметке 20−30 человек (27 за последние сутки).

Запланированный на июль крупный патч 1.5.4 станет для Wildgate последним «на какое-то время». Апдейт будет включать празднование годовщины, более наглядный подбор игроков, новые опции настройки матчей, исправления и улучшения.

Броудер подчеркнул, что Wildgate «никуда не денется». Небольшая команда продолжит поддерживать серверы, выпускать заплатки с исправлениями и корректировками баланса. Кроме того, игра останется в продаже на всех платформах.

«Мы гордимся игрой и сообществом, выросшим вокруг неё», — заключил Броудер. В заявлении PC Gamer представитель Moonshot заверил, что увольнения вслед за завершением активной разработки Wildgate не последуют.

Wildgate вышла 22 июля 2025 года на PC (275 рублей на летней распродаже в Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра предлагает динамичный геймплей в духе Sea of Thieves, грандиозные сражения в космосе и полный перевод на русский.