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В Steam стартовала летняя распродажа с «чертовски большими» скидками на тысячи игр

Как и было обещано, 25 июня в сервисе цифровой дистрибуции Steam от компании Valve стартовала традиционно масштабная летняя распродажа с большими и не очень скидками на тысячи товаров разных жанров.

Источник изображения: Team Cherry

Источник изображения: Team Cherry

По словам Valve, летняя распродажа в Steam — это время, «когда скидки на скидках и скидками погоняют». Пользователи могут выбрать «буквально каждый из любимых вами жанров игр, и на них обязательно будут всевозможные скидки».

«У нас есть кулинарные сражения, исследования вселенной, бои на мечах, пистолетах и кулаках, уютные игры, игры про футбол, баскетбол, зомби и <...> даже крупные скидки на лучшие игры всех времён», — описывает Valve широту ассортимента.

Сопровождавший старт распродажи официальный трейлер показал часть игр, на покупке которых можно сэкономить в продолжение акции, а также пообещал «чертовски большие» скидки.

Ниже приводим самые заметные игры летней распродажи Steam, вышедшие недавно (или актуальные в последнее время) и доступные в российском сегменте:

Источник изображения: Edmund McMillen

Источник изображения: Edmund McMillen

Также вернулась секция «Крупные скидки» с особо выгодными предложениями на «некоторые из лучших игр всех времён», включая A Plague Tale: Innocence за 219 рублей, The Invincible за 119 рублей и The Binding of Isaac: Rebirth за 44 рубля.

Летняя распродажа Steam продлится две недели и завершится 9 июля в 20:00 по Москве. С расписанием запланированных на оставшуюся часть 2026 года акций в магазине Valve можно ознакомиться в январском материале.

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Теги: распродажа, steam, valve
распродажа, steam, valve
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