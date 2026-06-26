Asus первой восстановила отключённое AMD шифрование памяти Ryzen 9000

Asus начала развёртывание бета-версий обновлений BIOS, в которых вернулась поддержка технологий шифрования памяти TSME на некоторых материнских платах с Socket AM5. Сама AMD обещала внести соответствующее исправление только в июле — ранее производитель процессоров негласно отключил эту технологию для потребительских процессоров Ryzen.

Файлы бета-версий BIOS, охватывающие несколько плат серий Asus ROG Crosshair, ROG Strix, TUF Gaming и ProArt на базе чипсетов AMD X870, B850 и X670 распространил на форуме Asus ROG оверклокер под ником SAFEDISK. Они включают поддержку «GNR Transparent Secure Memory Encryption» — под GNR подразумевается Granite Ridge, семейство настольных процессоров AMD Ryzen 9000.

Обновления BIOS основаны на версии AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1b Patch A, в которой, очевидно, вернулась поддержка TSME для не относящихся к линейке Pro чипов AMD Ryzen 9000. Материнские платы на чипсетах AMD X870 преимущественно переходят на BIOS 2401; платы B850 — на BIOS 1686; платы X670 — на BIOS 3901 или 3886 в зависимости от модели.

На минувшей неделе AMD официально подтвердила намерение восстановить доступ к функции шифрования памяти TSME с учётом «ценных отзывов сообщества». Владельцы процессоров начали выражать своё недовольство по поводу того, что компания без предупреждения лишила поддержки данной функции модели, не относящиеся к серии Pro. Примечательно, что на аппаратном уровне её поддерживают и потребительские AMD Ryzen 9000 — производитель же просто отключил шифрование памяти программными средствами в обновлении AGESA.

Возобновление её поддержки на платах Asus указывает, что это случится раньше обещанных AMD июльских сроков. Следует, однако, отметить, что это ещё не стабильный выпуск обновления BIOS для широкой аудитории — большинству пользователей придётся дождаться финальных сборок BIOS.