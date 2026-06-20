AMD под давлением общественности вернёт шифрование памяти в потребительские Ryzen

AMD заявила о намерении в июле восстановить потребительским процессорам серии Ryzen 9000 доступ к технологии шифрования памяти Transparent Secure Memory Encryption (TSME). Функция, которая в исполнении для чипов AMD Ryzen Pro носит название Memory Guard, вернётся и для потребительских моделей. Производитель без каких-либо заявлений отключил её с выходом AGESA 1.2.7.0.

TSME — функция шифрования памяти, работающая на уровне прошивки. Она обеспечивает защиту от атак с использованием «холодной перезагрузки», при которых содержимое памяти остаётся доступным при отключении питания. Ещё в 2020 году AMD подтвердила, что TSME работает на потребительском процессоре, в частности, на Ryzen 7 3700X. Однако с выходом обновления AGESA 1.2.7.0 эта функция оказалась недоступной даже для нового Ryzen 7 9700X. Обнаруживший это энтузиаст обращался с данным вопросом к MSI, которая выпустила его материнскую плату, а затем и к AMD, от одного из инженеров которой в итоге получил ответ: «Приношу свои извинения, но дополнительной информации по этому вопросу у меня нет».

В отсутствие комментариев от AMD создавалось впечатление, что компания отключила TSME, чтобы выделить линейку процессоров Pro. Критически важной для большинства потребительских настольных компьютеров она не является, потому что защищает лишь от атак, для осуществления которых злоумышленнику нужен физический доступ к машине. Но если она работала раньше, то едва ли были причины отключать её программно.

«Мы со всей серьёзностью относимся к безопасности данных наших клиентов. AMD Memory Guard (Transparent Secure Memory Encryption, или TSME) — это технология аппаратного шифрования памяти, доступная на наших настольных и мобильных процессорах Ryzen Pro, где она поддерживается на уровне кремния. Это основополагающая функция безопасности, и у нас нет планов прекращать её поддержку в линейке Ryzen Pro. Это обязательство остаётся в силе сейчас и [останется] в будущем. Что же касается некоторых настольных процессоров серии Ryzen 9000 вне линейки Pro, то ранее в BIOS была доступна опция включения Memory Guard, но в недавнем обновлении её удалили. Основываясь на ценных отзывах сообщества, мы восстановим эту опцию в одном из предстоящих выпусков BIOS в июле», — заявили в AMD ресурсу Tom’s Hardware.