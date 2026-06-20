Сегодня 20 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры AMD под давлением общественности вернёт ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD под давлением общественности вернёт шифрование памяти в потребительские Ryzen

AMD заявила о намерении в июле восстановить потребительским процессорам серии Ryzen 9000 доступ к технологии шифрования памяти Transparent Secure Memory Encryption (TSME). Функция, которая в исполнении для чипов AMD Ryzen Pro носит название Memory Guard, вернётся и для потребительских моделей. Производитель без каких-либо заявлений отключил её с выходом AGESA 1.2.7.0.

Источник изображения: amd.com

Источник изображения: amd.com

TSME — функция шифрования памяти, работающая на уровне прошивки. Она обеспечивает защиту от атак с использованием «холодной перезагрузки», при которых содержимое памяти остаётся доступным при отключении питания. Ещё в 2020 году AMD подтвердила, что TSME работает на потребительском процессоре, в частности, на Ryzen 7 3700X. Однако с выходом обновления AGESA 1.2.7.0 эта функция оказалась недоступной даже для нового Ryzen 7 9700X. Обнаруживший это энтузиаст обращался с данным вопросом к MSI, которая выпустила его материнскую плату, а затем и к AMD, от одного из инженеров которой в итоге получил ответ: «Приношу свои извинения, но дополнительной информации по этому вопросу у меня нет».

В отсутствие комментариев от AMD создавалось впечатление, что компания отключила TSME, чтобы выделить линейку процессоров Pro. Критически важной для большинства потребительских настольных компьютеров она не является, потому что защищает лишь от атак, для осуществления которых злоумышленнику нужен физический доступ к машине. Но если она работала раньше, то едва ли были причины отключать её программно.

«Мы со всей серьёзностью относимся к безопасности данных наших клиентов. AMD Memory Guard (Transparent Secure Memory Encryption, или TSME) — это технология аппаратного шифрования памяти, доступная на наших настольных и мобильных процессорах Ryzen Pro, где она поддерживается на уровне кремния. Это основополагающая функция безопасности, и у нас нет планов прекращать её поддержку в линейке Ryzen Pro. Это обязательство остаётся в силе сейчас и [останется] в будущем. Что же касается некоторых настольных процессоров серии Ryzen 9000 вне линейки Pro, то ранее в BIOS была доступна опция включения Memory Guard, но в недавнем обновлении её удалили. Основываясь на ценных отзывах сообщества, мы восстановим эту опцию в одном из предстоящих выпусков BIOS в июле», — заявили в AMD ресурсу Tom’s Hardware.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD опубликовала предварительную информацию о Ryzen Threadripper TR6 Mustang Peak
AMD поглотила стартап MEXT,разрабатывающий технологии кеширования данных в NAND
AMD утверждает, что ноутбук на базе Ryzen 5 220 лучше подходит для игр, чем Apple MacBook Neo
В устройствах Apple с чипами A12 и A13 найдена неустранимая уязвимость, подходящая для джейлбрейка
Новости о готовности техпроцесса Intel 18A-P отправили акции ASML к годовому максимуму
Трамп объявил, что Apple и Intel договорились о сотрудничестве в производстве чипов в США
Теги: amd, ryzen, шифрование
amd, ryzen, шифрование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
CD Projekt Red до сих пор не восстановила репутацию после скандального релиза Cyberpunk 2077, но не теряет надежды
Первые за год новые кадры из GTA VI впечатлили фанатов детализацией
Google DeepMind покинул лауреат Нобелевской премии Джон Джампер — он перейдёт в Anthropic
Учёные создали настолько чёрную автомобильную краску, что она воспринимается как дыра в реальности
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования 2 ч.
Трамп перестал считать Anthropic угрозой нацбезопасности США 2 ч.
Новая статья: Solarpunk — выживание под солнечными лучами. Рецензия 12 ч.
«Спасибо за вашу страсть к игре»: Valve поздравила Counter-Strike с 27-летием 16 ч.
Никакого ИИ в браузере — Vivaldi пообещала «сохранить человеческий подход к просмотру веб-страниц» 17 ч.
Слухи: амбициозный самурайский боевик Onimusha: Way of the Sword от Capcom выйдет на три недели раньше запланированного 19 ч.
Google заявила о готовности запустить программу верификации разработчиков и приложений 20 ч.
В последнем обновлении Windows 11 сломалась «Корзина» и запуск приложений Office 21 ч.
У Google Android 17 проявились первые сбои: исчезают виджеты, отказывает Wi-Fi в приложениях 23 ч.
Alibaba Cloud делает ставку на развитие во Франции, а Европа желает получить больше контроля над ИИ-инфраструктурой 23 ч.
В Индии запустят собственный спутниковый интернет — конкурента Starlink 53 мин.
AMD под давлением общественности вернёт шифрование памяти в потребительские Ryzen 60 мин.
Миллиарды потрачены впустую: NASA похоронило проект окололунной станции Gateway 2 ч.
Samsung подтвердила разработку чипа Exynos 2700 и его возможное появление в Galaxy S27 2 ч.
Hyundai полностью выкупит Boston Dynamics у SoftBank 12 ч.
Зонд NASA Lucy встретил кувыркающийся астероид-гантель и нашёл на нём следы древней воды 15 ч.
«Логарифмический» ИИ-ускоритель Tensordyne Napier обещает выскоую производительность при минимальном энергопотреблении 17 ч.
Современные роботы освоили многое, но окружающий мир они всё ещё не понимают 17 ч.
«Не можем создать смартфон», — Nothing отменила выпуск CMF Phone 3 Pro из-за роста цен на память 18 ч.
Сбербанк этой осенью представит человекоподобных роботов собственной разработки 20 ч.