Windows 11 наконец научилась откатывать неудачные обновления

Пользователи Windows 11, чьи ПК частично лишаются работоспособности с выходом неудачных обновлений, получили возможность восстанавливать состояние системы на определённый момент времени. Соответствующая служба доступна в разделе устранения неполадок в «Среде восстановления Windows».

Каждая точка восстановления охватывает операционную систему, приложения, настройки и локальные файлы. Она хранится локально и автоматически удаляется через 72 часа, или когда на диске останется менее 20 Гбайт свободного места. Новые точки по умолчанию создаются примерно каждые 24 часа, но интервал можно настроить.

Как и существующая функция восстановления системы, восстановление на определённый момент времени работает на основе службы Volume Shadow Copy Service (VSS). Но есть и отличия: восстановление на определённый момент времени работает на основе планирования, а стандартный вариант требует определённого события или вмешательства пользователя. Новый вариант также помогает снизить нагрузку на накопитель за счёт использования зарезервированного пространства, и каждая точка хранится, как уже было сказано, 72 часа.

Восстановление на определённый момент времени включается по умолчанию на устройствах с размером тома ОС от 200 Гбайт, если ПК не находится под централизованным управлением — для таких машин оно будет отключено по умолчанию до выхода Windows 11 26H2. Процедура восстановления пока запускается только локально, но в перспективе будет добавлена поддержка Intune. После восстановления возможны несоответствия файлов данных .OST для Outlook; может также отключиться функция Windows Recall.