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Сердце Млечного Пути сняли с невероятными детализацией и разрешением

Европейская космическая обсерватория Euclid, созданная для изучения тёмной материи и тёмной энергии, неожиданно проявила себя как мощный инструмент для изучения нашей собственной галактики. Широкая область захвата в оптическом диапазоне и высочайшая чёткость и чувствительность телескопа обсерватории позволили получить крупнейшее и наиболее детализированное на сегодня изображение центральной области Млечного Пути, что поможет искать там... планеты.

Источник изображения: ESA

Источник изображения: ESA

Снимок был получен 23 марта 2025 года примерно за 26 часов наблюдений и собран из девяти отдельных кадров камеры VIS «Евклида». В кадр попали более 60 млн звёзд, а также туманности, молекулярные облака и звёздные скопления. Для этой специальной съёмки использовался только оптический инструмент обсерватории. По оценке ESA, каждый кадр (позиция) инструмента охватывал участок неба больше полной Луны, а составное изображение специально охватило область, которую будущий телескоп NASA Roman будет регулярно наблюдать при поиске экзопланет.

Главная научная ценность полученного изображения связана с явлением гравитационного микролинзирования. Этот метод работает, когда одна звезда случайно проходит почти точно перед другой: гравитация ближней звезды изгибает свет дальней и временно усиливает её блеск. Если у звезды-линзы есть планета, она вносит дополнительное небольшое искажение в кривую блеска. По изменению блеска можно судить о наличии и массе экзопланеты.

За одни сутки «Евклид» не мог открыть новые события микролинзирования, поскольку для их регистрации нужны длительные наблюдения, но он, образно говоря, законсервировал блеск десятков миллионов звёзд — создал своего рода эталонное изображение их положения на небе и яркости, которое в будущем можно будет использовать для дополнения других наблюдений, включая работу телескопа NASA Roman и других инструментов.

Полученное обсерваторией «Евклид» изображение центральной области Млечного Пути уже содержит 51 ранее открытую планетную систему. Массы этих экзопланет теперь можно будет уточнить по новым данным. Более того, микролинзирование позволяет выявлять далёкие от своих звёзд и даже свободно летящие в пространстве планеты, тогда как методом транзита обычно удаётся открыть только планеты, расположенные очень близко к своим звёздам и потому являющиеся сверхгорячими.

Потенциально микролинзирование позволяет увидеть что угодно и где угодно. И отвлекая «Евклида» на постороннее, в общем-то, дело, от его основного занятия — картирования далёких и близких галактик, учёные всего за сутки создали задел для сотен и тысяч будущих открытий в нашей собственной галактике.

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Теги: euclid, космический телескоп, млечный путь, астрономия
euclid, космический телескоп, млечный путь, астрономия
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