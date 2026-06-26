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Обнаружен бэкдор-призрак Mistic — он исчезает после взлома и открывает путь вымогателям

Самоуничтожающийся бэкдор Mistic, также известный как MLTBackdoor, который используется в кибератаках с апреля, вероятно, связан с группировкой киберпреступников, которая взламывает корпоративные сети, а затем продаёт доступ к ним вымогателям, сообщают исследователи в области кибербезопасности.

Источник изображения: Kevin Ku / unsplash.com

Источник изображения: Kevin Ku / unsplash.com

Первой о бэкдоре сообщили в компании Zscaler — эксперты предположили, что новый вредонос, «вероятно, используется в атаках с применением вымогательского ПО для создания точки доступа и горизонтального распространения». За последние месяцы он применялся для доступа к сетям нескольких организаций, в том числе в страховой, образовательной и технологической сферах, сообщили специалисты Symantec и Carbon Black. «Mistic может быть связан с брокером начального доступа, преследующим финансовые цели и отслеживаемым публично как KongTuke (или Woodgnat), и он использовался в одном из вторжений, в котором также участвовала разработанная этой группировкой троянская программа удалённого доступа ModeloRAT», — заявили они.

Такие группировки не развёртывают в скомпрометированных системах большого числа вредоносных программ — они только взламывают системы компаний и продают этот доступ другим киберпреступникам, в том числе группировкам, которые занимаются вирусами-вымогателями. Ранее KongTuke связывали с атаками различных группировок, специализирующихся на вирусах-вымогателях, в том числе Qilin, Interlock, Rhysida, Akira, 8Base и Black Basta. В одном из случаев Mistic проникал через легитимный файл MpExtMs.exe и загружался из библиотеки EndpointDlp.dll.

Mistic обладает стандартными функциями бэкдора: загружает, скачивает, переименовывает и удаляет файлы. Он также может создавать новые папки и проверять наличие дополнительных команд с контролируемого злоумышленником сервера. Полезные нагрузки он может загружать непосредственно в оперативную память, не записывая вредоносные файлы на диск, обходя тем самым обнаружение при помощи антивирусов. Обладая встроенным «аварийным выключателем», он обеспечивает злоумышленниками скрытый долгосрочный доступ, предупреждают эксперты.

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Теги: бэкдор, вирус-вымогатель, киберпреступность
бэкдор, вирус-вымогатель, киберпреступность
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