Дефицит довёл: производители стали возрождать выпуск модулей DDR4 на 4 Гбайт

Компания Goodram возродила производство модулей памяти DDR4 объёмом 4 Гбайт, которые дополнят уже предлагаемую линейку с планками на 8, 16 и 32 Гбайт. Возвращение к выпуску столь малоёмких модулей обусловлено ажиотажным спросом на память со стороны поставщиков ИИ-серверов, который вызвал глобальный дефицит и рост цен.

То, что раньше считалось минимальным объёмом, стало стандартной конфигурацией оперативной памяти в компьютерах. Многие модели ноутбуков и готовых ПК теперь поставляются с 8 Гбайт оперативной памяти в базовых конфигурациях.

Поскольку серверы для ИИ требуют большой объём памяти DRAM, у производителей, ориентированных на клиентский сегмент, выбор небольшой. На рынке, конечно же, предлагаются модули DDR5 объёмом 16, 32 Гбайт и более, но ценник на них исчисляется сотнями и даже тысячами долларов. Именно поэтому польский производитель памяти Goodram представивший линейку памяти Rival DDR4 Radiant, включил в неё модули объемом от 4 Гбайт в дополнение к версиям на 8, 16 и 32 Гбайт.

Согласно спецификациям, предоставленным IT Home, модуль оперативной памяти Goodram на 4 Гбайт будет работать на частоте 3200 МТ/с с задержкой CL16 или CL18, в зависимости от модели, при рабочем напряжении 1,2-1,35 В.

Как отметил IT Home, возобновление выпуска модулей ОЗУ на 4 Гбайт вовсе не отражает возросший спрос на память малой ёмкости, а связано с текущим состоянием рынка DRAM, из-за которого пользователи вынуждены довольствоваться памятью с меньшим объёмом.