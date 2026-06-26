Альтернативный клиент Telega объявил о закрытии с 1 июля

Разработчики альтернативного Telegram-клиента под названием Telega официально сообщили о закрытии проекта с 1 июля 2026 года. Своё решение в компании объяснили несколькими причинами.

«Мы приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный и безопасный доступ к связи и своим аккаунтам. Но в формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store», — заявили создатели Telega.

Приложение Telega вышло весной 2025 года — оно основано на официальном клиенте Telegram и имеет очень похожий на него внешний вид. В марте 2026 года, когда Telegram в России фактически утратил работоспособность, разработчики Telega временно ограничили вход для пользователей, чтобы «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу». В апреле Telegram начал размещать в профилях пользователей неофициального клиента пометки с предупреждением, что он «может снизить защищённость переписки».

Несколько дней спустя сервис Cloudflare присвоил Telega статус шпионского ПО, тогда же приложение удалили из Apple App Store. Впоследствии разработчики приложения заявили, что этот статус с него был снят, но в действительности он остаётся активным и на 25 июня.

Подписчикам «Телега Плюс» администрация альтернативного клиента пообещала вернуть средства, уточнив порядок и сроки возврата отдельно. «Для нас это был важный проект, и нам жаль завершать его именно сейчас», — заявили разработчики.