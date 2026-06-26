Накануне Apple объявила о масштабном повышении цен на значительную часть своего ассортимента и, видимо, в качестве утешения добавила к списку доступных в продаже восстановленных устройств бюджетный лэптоп MacBook Neo.

В магазине Apple восстановленный MacBook Neo младшей модели с 256 Гбайт памяти продаётся за $599 — столько он стоил до подорожания. Более дорогой вариант с 512 Гбайт на накопителе и с Touch ID оценён в $679. Обе модели доступны во всех стандартных расцветках: розовой, цитрусовой, индиго и серебристой.

Для восстановленных MacBook Neo компания Apple обещает тщательный процесс подготовки перед продажей, гарантию сроком на один год, возможность возврата в течение 14 дней и возможность оформить подписку AppleCare. Гравировку и подарочную упаковку заказать, однако, нельзя. В коробке, помимо самого MacBook Neo, идёт зарядный кабель USB Type-C и адаптер питания на 20 Вт.

Ассортимент сертифицированной восстановленной техники в магазине Apple может сильно варьироваться; число восстановленных MacBook Neo в наличии не указывается.