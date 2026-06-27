Китай в ближайшие годы вдвое расширит орбитальную станцию «Тяньгун» и запустит телескоп уровня «Хаббла»

Китай собирается расширить свою космическую станцию «Тяньгун» с трёх до шести модулей в ближайшие годы и вывести на околоземную орбиту космическую обсерваторию уровня «Хаббла», сообщает Space со ссылкой на заявления представителя Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Трёхмодульная Т-образная космическая станция «Тяньгун» была развёрнута на орбите в 2021 и 2022 годах и принимала многочисленные экипажи тайконавтов, которые доставляются туда с помощью космических кораблей «Шэньчжоу». На фоне растущих потребностей в исследованиях и более частых миссий с экипажами и грузами Китай намерен расширить орбитальную станцию новыми модулями. По словам Ян Хуна (Yang Hong), главного конструктора системы космической станции, планируемое расширение увеличит массу «Тяньгун» с 90 до 180 тонн.

«Это расширение всегда было частью первоначального плана», — рассказал китайским СМИ Цянь Хан (Qian Hang), научный сотрудник Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Государственное информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что на первом этапе расширения будет запущен новый многофункциональный модуль массой 20 тонн, который будет состыкован с основным модулем «Тяньхэ» станции «Тяньгун».

Дополнительные стыковочные порты на новых модулях позволят «Тяньгун» принимать больше космических аппаратов и обеспечат большую оперативную гибкость при необходимости. «Если миссии станут более интенсивными, мы рискуем "создать очереди" к стыковочным портам и испытывать нехватку резервного пространства на случай чрезвычайных ситуаций», — сказал Цянь.

Китай разрабатывает новые, недорогие варианты доставки грузов на «Тяньгун». Также в Поднебесной ведётся разработка нового пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу». Его дебютный запуск может состояться уже в конце этого года. Предполагается, что корабль сможет доставлять до семи человек на низкую околоземную орбиту. Для сравнения, космический корабль «Шэньчжоу», который в настоящее время используется для пилотируемых миссий Китая, может доставить на «Тяньгун» трёх тайконавтов.

До развёртывания новых модулей в составе станции «Тяньгун» Китай собирается запустить «Сюньтянь» — космическую обсерваторию размером с автобус, основное зеркало которой будет иметь диаметр 2 метра, что немного меньше, чем у космического телескопа «Хаббл».

Запуск «Сюньтяня» запланирован на 2027 год. Поле зрения телескопа примерно в 300 раз больше, чем у «Хаббла», что позволит ему изучать и картографировать около 40 % небесной сферы в течение запланированного 10-летнего срока службы, используя камеру с разрешением 2,5 млрд пикселей. «Сюньтянь» будет находиться на схожей со станцией «Тяньгун» орбите, что позволит ему стыковаться с ней для технического обслуживания, дозаправки, ремонта и потенциальной модернизации.