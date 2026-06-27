Сегодня 27 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Китай в ближайшие годы вдвое расширит ор...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай в ближайшие годы вдвое расширит орбитальную станцию «Тяньгун» и запустит телескоп уровня «Хаббла»

Китай собирается расширить свою космическую станцию «Тяньгун» с трёх до шести модулей в ближайшие годы и вывести на околоземную орбиту космическую обсерваторию уровня «Хаббла», сообщает Space со ссылкой на заявления представителя Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Китайская космическая станция «Тяньгун». Источник изображения: CMSE

Китайская космическая станция «Тяньгун». Источник изображения: CMSE

Трёхмодульная Т-образная космическая станция «Тяньгун» была развёрнута на орбите в 2021 и 2022 годах и принимала многочисленные экипажи тайконавтов, которые доставляются туда с помощью космических кораблей «Шэньчжоу». На фоне растущих потребностей в исследованиях и более частых миссий с экипажами и грузами Китай намерен расширить орбитальную станцию новыми модулями. По словам Ян Хуна (Yang Hong), главного конструктора системы космической станции, планируемое расширение увеличит массу «Тяньгун» с 90 до 180 тонн.

«Это расширение всегда было частью первоначального плана», — рассказал китайским СМИ Цянь Хан (Qian Hang), научный сотрудник Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Государственное информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что на первом этапе расширения будет запущен новый многофункциональный модуль массой 20 тонн, который будет состыкован с основным модулем «Тяньхэ» станции «Тяньгун».

Дополнительные стыковочные порты на новых модулях позволят «Тяньгун» принимать больше космических аппаратов и обеспечат большую оперативную гибкость при необходимости. «Если миссии станут более интенсивными, мы рискуем "создать очереди" к стыковочным портам и испытывать нехватку резервного пространства на случай чрезвычайных ситуаций», — сказал Цянь.

Китай разрабатывает новые, недорогие варианты доставки грузов на «Тяньгун». Также в Поднебесной ведётся разработка нового пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу». Его дебютный запуск может состояться уже в конце этого года. Предполагается, что корабль сможет доставлять до семи человек на низкую околоземную орбиту. Для сравнения, космический корабль «Шэньчжоу», который в настоящее время используется для пилотируемых миссий Китая, может доставить на «Тяньгун» трёх тайконавтов.

До развёртывания новых модулей в составе станции «Тяньгун» Китай собирается запустить «Сюньтянь» — космическую обсерваторию размером с автобус, основное зеркало которой будет иметь диаметр 2 метра, что немного меньше, чем у космического телескопа «Хаббл».

Кадр из анимации, показывающей, как китайские космонавты обслуживают космический телескоп «Сюньтянь» за пределами космической станции «Тяньгун». Источник изображения: CCTV

Кадр из анимации, показывающей, как китайские космонавты обслуживают космический телескоп «Сюньтянь» за пределами космической станции «Тяньгун». Источник изображения: CCTV

Запуск «Сюньтяня» запланирован на 2027 год. Поле зрения телескопа примерно в 300 раз больше, чем у «Хаббла», что позволит ему изучать и картографировать около 40 % небесной сферы в течение запланированного 10-летнего срока службы, используя камеру с разрешением 2,5 млрд пикселей. «Сюньтянь» будет находиться на схожей со станцией «Тяньгун» орбите, что позволит ему стыковаться с ней для технического обслуживания, дозаправки, ремонта и потенциальной модернизации.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX запустила демонстрационную версию Starfall — капсулы для доставки грузов на орбиту и обратно
NASA модернизировало квантовую лабораторию на МКС — эксперименты с холодными атомами выйдут на новый уровень
Работа МКС будет продлена до 2030 года, даже если Россия уйдёт со станции
Внеземная АЭС и не только: власти России раскрыли планы по освоению Луны и изучению Венеры
Сердце Млечного Пути сняли с невероятными детализацией и разрешением
SpaceX превратит Starlink в мобильного оператора и бросит вызов «большой тройке» США
Теги: китай, космическая станция, орбитальная станция, космический телескоп, космос
китай, космическая станция, орбитальная станция, космический телескоп, космос
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Французский ретейлер подшутил над Steam Machine за €1039, предложив свою Stim Machine c RX 9060 XT чуть дешевле
Ford вернул уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС
«Глоток свежего воздуха»: игроков впечатлил час геймплея гоночного экшена Clutch от бывших разработчиков Forza Horizon
Малайзия перехватила контрабандную партию из 72 серверов с ИИ-чипами на $13 млн
Новая статья: Call of the Elder Gods — уют неизведанного. Рецензия 31 мин.
«Давненько я так не ждал игру от Ubisoft»: фанатов порадовала геймплейная экскурсия по Гаване в Assassin’s Creed Black Flag Resynced 2 ч.
OpenAI представила GPT-5.6 Sol, Terra и Luna, но доступ к новым моделям получили лишь избранные 4 ч.
Мультиплеер Bloodborne на ПК станет реальностью — разработчики эмулятора shadPS4 готовят ответ PlayStation Network 4 ч.
Фанаты Resident Evil 2 спустя 28 лет поисков установили личность загадочного бойфренда Джилл Валентайн 6 ч.
«Безликая толпа» навсегда отстранила основателя «Википедии» от её редактирования 7 ч.
Фанаты выдают желаемое за действительное: авторитетное издание опровергло слухи о планах Rockstar на выпуск дискового издания GTA VI 7 ч.
«Рискуют разочаровать фанатов»: ветеран Bethesda предостерёг Xbox насчёт ускорения разработки The Elder Scrolls VI и Fallout 5 7 ч.
Альтернативный клиент Telega объявил о закрытии с 1 июля 10 ч.
На платформе ClawHub обнаружены вредоносные навыки для ИИ-агента OpenClaw 11 ч.
Китай в ближайшие годы вдвое расширит орбитальную станцию «Тяньгун» и запустит телескоп уровня «Хаббла» 12 мин.
Представлен отечественный шлюз веб-безопасности корпоративного класса UserGate Secure Web Gateway 2 ч.
MSI выпустит в России флагманский игровой ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic с Core Ultra 9 290HX и RTX 5090 3 ч.
Моддер научил контроллер Steam самостоятельно возвращаться к зарядному устройству 5 ч.
Qualcomm готовит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и ещё несколько флагманских чипов, разобраться в которых будет непросто 7 ч.
«Неустойчивая бизнес-модель»: Volkswagen готовится уволить до 100 000 сотрудников и закрыть четыре завода 7 ч.
Valve отказалась от громких обещаний по поводу производительности Steam Machine 7 ч.
Из-за ИИ ноутбуки и смартфоны подорожают ещё сильнее, а потом могут стать дефицитом 7 ч.
Американские учёные разработали электронный «нос», способный вынюхивать опасные продукты 8 ч.
Внеземная АЭС и не только: власти России раскрыли планы по освоению Луны и изучению Венеры 8 ч.