GameStop не отказывается от идеи купить eBay даже с учётом сопротивления последней

В мае этого года американская розничная сеть GameStop предприняла попытку поглотить интернет-аукцион за $56 млрд, получив в скором времени отказ. Как выяснилось на этой неделе, он не лишил руководство GameStop мотивации добиваться заключения сделки по покупке eBay, а потому первая из компаний будет добиваться этой цели.

В пятницу GameStop заявила, что по-прежнему полна решимости купить eBay, которая превышает её по величине капитализации примерно в пять раз, но не стала вдаваться в подробности возможной сделки. Ещё во вторник руководство GameStop пообещало представить до конца недели дополнительные материалы, касающиеся её планов по покупке eBay, но они так и не были опубликованы. Как отмечается в заявлении компании, они появятся позже.

Комментарии представителей eBay по этой теме на момент публикации новости Reuters не были доступны. В прошлом году прибыль GameStop по методике EBITDA достигла $345,4 млн, а в этом фискальном году она рассчитывает выйти на уровень более $600 млн. Подобная динамика финансовых показателей воодушевила инвесторов, в результате чего после закрытия торгов в США курс акций GameStop подрос более чем на 2 %.