Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение крупных штрафов за механизмы авторизации на российских сайтах через зарубежные сервисы — например, через учётные записи Apple или Google.

Для владельцев российских интернет-ресурсов устанавливаются жёсткие нормы, в том числе административная ответственность за нарушение правил авторизации пользователей. На отечественных сайтах авторизация пользователей — регистрация или вход в личный кабинет — могут осуществляться только с помощью российских систем: номера телефона, портала «Госуслуги», единой биометрической системы или иных систем, которыми владеют граждане России или российские юридические лица. При этом запрещается использовать иностранную электронную почту, в том числе Gmail и Hotmail, а также зарубежные средства авторизации, включая Apple ID и Google ID.

Нарушителями требований закона могут признаваться только владельцы ресурсов — им грозят штрафы в размере:

для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

За повторное нарушение штраф может возрасти вдвое и составить, например, от 1 млн до 1,4 млн руб. для юридических лиц. «Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», — пояснил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.