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Commodore удешевит кнопочный смартфон Callback 8020 на $100 с помощью б/у памяти

Компания Commodore снизила стоимость смартфона-раскладушки Callback 8020 на $100, установив цену в $399. Пойти на этот шаг в преддверии старта предзаказов производитель решил на фоне глобального дефицита оперативной памяти, перейдя на чипы категории post-consumer.

Источник изображений: Commodore

Источник изображений: Commodore

В качестве основного компонента памяти теперь по умолчанию используются чипы, извлечённые из бывших в употреблении устройств. При этом производитель, как сообщает Tom's Hardware, подвергает их строгому стресс-тестированию и обеспечивает стандартной годовой гарантией. Сам аппарат получил 4 Гбайт оперативной памяти в связке с процессором MediaTek Helio G81. Пользователи, предпочитающие новые чипы, смогут за них доплатить непосредственно при оформлении заказа.

Новый прайс-лист, представленный за шесть дней до открытия предзаказов, затронул четыре из пяти цветовых исполнений устройства. Модели Basic Beige, ProtoPET White и SX Silver подешевели с $499 до $399, а полупрозрачная версия Starlight Edition — на $150. Исключением стала лимитированная серия Founders Edition с золотым покрытием, стоимость которой осталась неизменной из-за использования драгоценного металла и расширенного набора аксессуаров.

Корректировка цен связана с рекордным подорожанием компонентов, вызванным переориентацией компаний Samsung, SK hynix и Micron на выпуск памяти с высокой пропускной способностью для ИИ-ускорителей. В результате контрактные цены на мобильную память в первом квартале 2026 года подскочили на 90–95 %, что сильно ударило по производителям бюджетных устройств на базе Android, не имеющим долгосрочных контрактов на их поставку (в отличие от Apple или Samsung). По оценкам аналитиков IDC, сложившаяся ситуация на рынке уже заставила поставщиков возобновить работу линий сборки DDR4 и в перспективе приведёт к удорожанию ПК в текущем году на 8 %.

Приём предварительных заказов откроется на официальном сайте Commodore 30 июня. Пользователи, зарегистрировавшие специальный промокод в день запуска, получат дополнительную скидку, снижающую итоговую цену базовых моделей до $349. Одновременно сообщается, что оригинальные внутриканальные наушники FiiO, ранее входившие в комплект поставки, были переведены в категорию платных аксессуаров.

Компания начнёт отправку устройств зимой, обещая доставить все покупки в течение шести месяцев. Тем не менее фактические сроки будут напрямую зависеть от успешного прохождения аппаратом сертификации в комиссии FCC, которая, как уточняет Tom's Hardware, на данный момент ещё не завершена.

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Теги: commodore, смартфоны
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