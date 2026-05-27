Дефицит памяти взвинтит цены на смартфоны — рынок откатится к уровню 2013 года

Многие эксперты уже высказывали мнение, что рост цен на микросхемы памяти первым делом ударит по сегменту смартфонов, поскольку они не только подорожают, но и физически не смогут выпускаться в прежних объёмах. Аналитики IDC ожидают, что поставки смартфонов в этом году сократятся на максимальные за всю историю наблюдений 13,9 %, а средняя цена реализации вырастет на 20,7 %.

По словам источника, в этом году на мировой рынок будет поставлено не более 1,09 млн смартфонов — это минимальный с 2013 года уровень. В феврале этого года эксперты IDC придерживались менее пессимистичного прогноза, который подразумевал снижение объёмов поставок на 12,9 %, однако новое значение на уровне 13,9 % сделает его максимальным за всю историю наблюдений. В следующем году отрицательная динамика сохранится, хотя и ограничится снижением объёмов поставок на 1,1 %, и только в 2028 году рынок вырастет на 5,5 %. Необходимым условием для этого, тем не менее, должна стать нормализация ситуации на рынке микросхем памяти.

В условиях дефицита памяти в этом году средняя цена реализации смартфона также вырастет до рекордных $550, что на 20,7 % выше прошлогодних $450. При этом около 170 млн смартфонов стоимостью менее $100 вообще могут быть вымыты с рынка, поскольку выпускать их будет попросту невыгодно. Найдутся и области рынка, в которых будет наблюдаться рост. По крайней мере, на 20 % увеличатся объёмы поставок складных моделей, а операционная система Apple iOS достигнет максимальной доли в 22 %. Продвигаемая Huawei операционная система HarmonyOS будет установлена на 62 млн смартфонов, реализованных в этом году. Прежний прогноз в этом контексте упоминал только 42 млн устройств.

Сильнее всего в региональном срезе объёмы поставок смартфонов сократятся в странах Ближнего Востока и Африки — на 23 %. Центральная и Восточная Европа просядет на 19 %, за пределами Китая и Японии Азиатско-Тихоокеанский регион сократит объёмы продаж смартфонов на 14 %. Северная Америка отделается падением на 6,3 %. Здесь около 60 % реализуемых смартфонов относятся к ценовой категории дороже $800. Китай по итогам текущего года может сократить объёмы поставок смартфонов на внутренний рынок на 13 %. Сложнее всего придётся поставщикам смартфонов стоимостью менее $200.

Конфликт вокруг Ирана провоцирует рост цен на нефть, из-за этого растут транспортные расходы во всём мире, и на стоимости смартфонов это сказывается не лучшим образом. В следующем году рост средней цены реализации ограничится 4,2 %, и только в случае нормализации ситуации на рынке памяти в 2028 году средняя цена смартфонов снизится на 1,8 %, как рассчитывают эксперты IDC.

Объёмы поставок смартфонов под управлением Android в этом году сократятся на 20 %, но в этих условиях Samsung за счёт своих премиальных моделей сможет укрепить собственные рыночные позиции. Apple сократит объёмы поставок iPhone в этом году на 5,2 % вместо прежних заложенных в прогноз 8,1 %. На фоне проблем конкурентов доля iOS в сегменте смартфонов вырастет до максимальных 22 %. Прогресс HarmonyOS будет достигаться из-за сокращения предложений в сегменте недорогих смартфонов под управлением Android в менее крупных городах Китая, где продукция Huawei будет служить доступной альтернативой. Следующие 18 месяцев, по словам IDC, будут определять, кто из участников рынка смартфонов сможет выстроить правильную для выживания в новых условиях стратегию, а кто его покинет.

Теги: idc, смартфоны, аналитика, рынок смартфонов
