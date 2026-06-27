Gemini научился находить приложения в «Play Маркете» по команде в чате

В магазине Google «Play Маркет», вероятно, найдутся приложения на любой вкус и цвет, но очень большое их число — это палка о двух концах, и найти нужное в таких условиях — как отыскать иголку в стоге сена. Чтобы упростить пользователям Android задачу, Google предложила новую интеграцию помощника с искусственным интеллектом Gemini.

Ещё в мае Google пообещала, что клиент магазина «Play Маркет» получит интеграцию с чат-ботом Gemini — он сможет производить поиск и установку приложений по простому запросу от пользователя. Теперь, если попросить у Gemini совет по подбору приложения для планирования питания, он выведет список — достаточно коснуться понравившегося, чтобы перейти в «Play Маркет», получить более подробную информацию и завершить установку.

Другой вариант — попросить Gemini показать все внутриигровые покупки для определённого приложения или запросить приобретение подарочной карты Google Play и сразу совершить цифровые покупки. Чтобы все эти возможности работали, пользователю должно быть не меньше 18 лет, на его Android-устройстве должен быть установлен «Play Маркет», необходимо осуществить вход в Gemini со своей личной учётной записи Google, а также включить в настройках Gemini функцию «Сохранять активность» (Keep Activity).

Подключение «Play Маркета» к Gemini — довольно простой процесс. Необходимо открыть приложение Gemini, убедиться, что в обоих произведён вход в одну учётную запись, а также попросить Gemini найти приложение «Play Маркет». Если подключение ещё не установлено, ИИ предложит его произвести. Достаточно следовать инструкциям на экране.