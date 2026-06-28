Китайский стартап готовится запустить в серию лазерный уничтожитель комаров с ИИ

Китайский стартап Photon Matrix Lab, занимающийся разработкой лазерного уничтожителя комаров с искусственным интеллектом, привлёк $2,7 млн на краудфандинговой платформе Indiegogo. Параллельно с этим компания пытается решить проблемы сложной калибровки сенсоров и соблюдения западных стандартов безопасности.

Photon Matrix Lab, базирующаяся в городе Чанчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая, стала вирусной по всему миру благодаря своей портативной лазерной системе защиты от комаров. Разработчики обещают быстрое и точное обнаружение и уничтожение комаров в полёте, для чего в устройстве используется алгоритм на базе ИИ, лидар и промышленный лазер. Первоначально стартап планировал собрать на платформе Indiegogo $20 000, но установка для уничтожения комаров стала настолько популярна, что удалось привлечь намного больше средств.

По данным Photon Matrix Lab, компания получила средства от более чем 4000 зарубежных спонсоров из более чем 50 стран. Каждый из них заплатил около $630 за право получить один из лазерных уничтожителей комаров, когда будет запущено серийное производство. В компании отметили, что отлаженные цепочки поставок помогли нишевым стартапам перепрофилировать военные и промышленные технологии для использования в потребительском сегменте.

Однако аппаратные продукты на краудфандинговых платформах нередко запускаются позже назначенного срока или не выходят на рынок вообще. Photon Matrix Lab изначально планировала начать выпуск своей лазерной установки для уничтожения комаров в начале лета, но в конечном счёте сроки были сдвинуты на более поздний период. На данный момент массовый выпуск заявлен на август с начальной мощностью 500–800 устройств в месяц.

Основная проблема, которую сейчас пытается решить стартап, — не технология, а её масштабирование. В опытном образце инженер может вручную подстраивать систему, а в производстве нужно добиться одинаковой работы сотен устройств без ручной настройки. Команда почти три месяца доводила автоматическую калибровку мультисенсорной системы, включая лидар и миллиметровый радар.

Photon Matrix Lab говорит, что заранее учла требования безопасности и соответствия нормам, включая распознавание человека радаром и обязательную проверку фона перед срабатыванием лазера. Производитель планирует получить европейскую сертификацию в этом году и подать на регистрацию своего лазерного продукта в США.