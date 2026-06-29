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К 2028 году Apple обновит Mac Studio, оснастив систему процессором M7 Ultra

Представленная в начале 2025 года компактная настольная система Mac Studio оснащается процессорами M4 Max или M3 Ultra, но до конца года они должны уступить место более современным M5 Max и M5 Ultra. К 2028 году Mac Studio обзаведётся не только процессором M7 Ultra, но и получит прочие обновления.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Об этом становится известно из традиционных откровений Марка Гурмана (Mark Gurman), которые он припас для воскресной публикации на страницах Bloomberg. В текущем году Mac Studio хоть и получит старшие процессоры линейки M5, в остальном существенно не изменится, но цены на данное семейство ПК неизбежно повысятся.

Как уже сообщалось ранее, Apple пропустит старшие модели в семействе процессоров M6, поэтому следующим после M5 Ultra флагманом с одноимённым суффиксом станет уже M7 Ultra, который выйдет в 2028 году. С целью лучшего теплоотвода, с учётом возникающих более высоких вычислительных нагрузок, связанных с работой ИИ, Mac Studio получит усовершенствованную систему охлаждения. При этом источник не уточняет, появится ли более эффективная система охлаждения уже в этом году, либо придётся ждать 2028 года. Кроме того, уже лаконичный по своему виду компактный системный блок Mac Studio к 2028 году может получить обновлённую внешность. В традициях Apple сохранять неизменным дизайн своих настольных систем продолжительное время. Mac Pro продержался шесть лет, а Mac mini — целых пятнадцать.

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Теги: apple, mac studio, процессоры
apple, mac studio, процессоры
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