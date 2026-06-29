«Яндекс» запустил платформу для создания ИИ-агентов для «Алисы AI»

«Яндекс» представил платформу для создания различных ИИ-агентов для нейросети «Алисы AI», что позволит выполнять с её помощью различные задачи, например, вызывать такси, заказывать доставку продуктов и т.д. В настоящее время платформа проходит тестирование внутри компании, а в дальнейшем её смогут использовать сторонние организации, сообщили «Ведомости» со ссылкой на «Яндекс».

Платформа позволяет создавать, тестировать и запускать различных ИИ-агентов, в том числе, способных самостоятельно планировать и выполнять последовательность действий с учётом контекста, включая время суток, день недели, погоду и предпочтения пользователя.

Компания уже разработала с её помощью агентов «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавки», которым можно делегировать вызов такси или заказ продуктов. Ожидается, что платформа соединит единым интерфейсом чат с «Алисой AI» с сервисами «Яндекса» и других компаний, что позволит сторонним бизнесам привлечь новых пользователей и автоматизировать взаимодействие с клиентами.

На данный момент доступ к агентам «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавки» имеет только часть пользователей, но чуть позже их возможностями сможет воспользоваться вся аудитория «Алисы AI». Также в ближайшее время будут запущены агенты «Яндекс Доставки» и «Яндекс Маркета», после чего наступит очередь и других сервисов.