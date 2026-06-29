Flipper Devices представила Busy Bar — умное табло для повышения производительности за ПК

Flipper Devices известна своим гаджетом Flipper Zero, используемым хакерами и энтузиастами для взаимодействия с различными радиомодулями, включая Bluetooth, RFID и NFC. Похоже, компания решила изменить своим «корням» и неожиданно представила устройство в виде цветного матричного дисплея под названием Busy Bar, которое позволяет устанавливать таймеры, блокировать приложения, отображать пользовательские сообщения и виджеты, а также информировать окружающих о занятости пользователя.

Устройство было анонсировано ещё в прошлом году, но только сейчас компания сообщила о его доступности и поступлении в продажу в следующем месяце. Внешне Busy Bar напоминает классические настольные электронные часы с множеством ручек и кнопок. На передней панели расположен светодиодный матричный дисплей с разрешением 72 × 16 пикселей, яркостью до 400 кд/м2, поддержкой 16 млн цветов и датчиком освещённости.

На задней панели устройства размещён монохромный экран для отображения состояния устройства, показаний таймера, уровня заряда батареи и индикаторов подключения. На боковой грани расположен небольшой динамик для воспроизведения звуков и уведомлений. Сверху находятся переключатель режимов, кнопка запуска/остановки, индикатор и колёсико прокрутки для навигации по меню и установки времени. Устройство можно подключить по Wi-Fi, Bluetooth и USB.

Аккумулятор ёмкостью 3250 мА·ч обеспечивает, по данным производителя, до восьми часов в активном режиме и до двух недель в режиме ожидания. Адаптер мощностью 15 Вт позволяет полностью зарядить устройство за час.

Основная идея устройства заключается в создании напоминаний, виджетов и уведомлений для себя и окружающих. Flipper Devices утверждает, что Busy Bar может повысить продуктивность работы в малых группах благодаря гибкой системе оповещений о занятости сотрудника или выполненной задаче. Таймеры в стиле Pomodoro для блоков продуктивности помогут придерживаться запланированных сроков.

Flipper Devices предлагает приложения для iOS, Android и macOS, в дальнейшем планируется поддержка Windows. Пользователи могут блокировать выбранные приложения с помощью различных типов таймеров на iOS и Android. Предусмотрена интеграция микрофона с macOS, благодаря которой устройство отображает статус «в режиме вызова» на дисплее и отключает уведомления при подключении к совещаниям, начале записи или потоковой передачи.

Busy Bar сертифицирован в соответствии с единым стандартом умного дома Matter. Устройство способно интегрироваться с существующими экосистемами Amazon, Apple и Google. Flipper Devices открыла исходный код и сделала устройство доступным для разработчиков. Они могут использовать открытый HTTP API, MQTT, а также официальные библиотеки Python и TypeScript для создания виджетов и интерфейсов. Пользователи также могут управлять Busy Bar через интернет с помощью облачного API.

Пользователи могут присоединиться к списку ожидания на веб-сайте Busy Bar. Для первых 3000 покупателей цена устройства зафиксирована на уровне $199. Остальным придётся заплатить $249. Начало продаж запланировано на 14 июля. В дальнейшем компания планирует выпустить аксессуары, включая настенные крепления, защитные плёнки для экрана и кастомные переключатели.