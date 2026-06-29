Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек Flipper Devices представила Busy Bar — у...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Flipper Devices представила Busy Bar — умное табло для повышения производительности за ПК

Flipper Devices известна своим гаджетом Flipper Zero, используемым хакерами и энтузиастами для взаимодействия с различными радиомодулями, включая Bluetooth, RFID и NFC. Похоже, компания решила изменить своим «корням» и неожиданно представила устройство в виде цветного матричного дисплея под названием Busy Bar, которое позволяет устанавливать таймеры, блокировать приложения, отображать пользовательские сообщения и виджеты, а также информировать окружающих о занятости пользователя.

Источник изображений: Flipper Devices

Источник изображений: Flipper Devices

Устройство было анонсировано ещё в прошлом году, но только сейчас компания сообщила о его доступности и поступлении в продажу в следующем месяце. Внешне Busy Bar напоминает классические настольные электронные часы с множеством ручек и кнопок. На передней панели расположен светодиодный матричный дисплей с разрешением 72 × 16 пикселей, яркостью до 400 кд/м2, поддержкой 16 млн цветов и датчиком освещённости.

На задней панели устройства размещён монохромный экран для отображения состояния устройства, показаний таймера, уровня заряда батареи и индикаторов подключения. На боковой грани расположен небольшой динамик для воспроизведения звуков и уведомлений. Сверху находятся переключатель режимов, кнопка запуска/остановки, индикатор и колёсико прокрутки для навигации по меню и установки времени. Устройство можно подключить по Wi-Fi, Bluetooth и USB.

Аккумулятор ёмкостью 3250 мА·ч обеспечивает, по данным производителя, до восьми часов в активном режиме и до двух недель в режиме ожидания. Адаптер мощностью 15 Вт позволяет полностью зарядить устройство за час.

Основная идея устройства заключается в создании напоминаний, виджетов и уведомлений для себя и окружающих. Flipper Devices утверждает, что Busy Bar может повысить продуктивность работы в малых группах благодаря гибкой системе оповещений о занятости сотрудника или выполненной задаче. Таймеры в стиле Pomodoro для блоков продуктивности помогут придерживаться запланированных сроков.

Flipper Devices предлагает приложения для iOS, Android и macOS, в дальнейшем планируется поддержка Windows. Пользователи могут блокировать выбранные приложения с помощью различных типов таймеров на iOS и Android. Предусмотрена интеграция микрофона с macOS, благодаря которой устройство отображает статус «в режиме вызова» на дисплее и отключает уведомления при подключении к совещаниям, начале записи или потоковой передачи.

Busy Bar сертифицирован в соответствии с единым стандартом умного дома Matter. Устройство способно интегрироваться с существующими экосистемами Amazon, Apple и Google. Flipper Devices открыла исходный код и сделала устройство доступным для разработчиков. Они могут использовать открытый HTTP API, MQTT, а также официальные библиотеки Python и TypeScript для создания виджетов и интерфейсов. Пользователи также могут управлять Busy Bar через интернет с помощью облачного API.

Пользователи могут присоединиться к списку ожидания на веб-сайте Busy Bar. Для первых 3000 покупателей цена устройства зафиксирована на уровне $199. Остальным придётся заплатить $249. Начало продаж запланировано на 14 июля. В дальнейшем компания планирует выпустить аксессуары, включая настенные крепления, защитные плёнки для экрана и кастомные переключатели.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен мощный хакерский мультитул Flipper One — это уже полноценный компьютер на Linux
Хакеры превратили Flipper Zero в универсальный инструмент для угона машин
Представлено умное табло Busy Bar от создателей хакерского мультитула Flipper Zero
Молния проникла в квартиру через интернет-кабель и уничтожила ПК и роутер
Пентагон опубликовал 64 новых файла о НЛО и пообещал продолжить раскрывать материалы
Классические компьютеры отняли у квантовых машин монополию на симуляцию сотен кубитов — помогли тензорные сети
Теги: flipper zero, flipper devices, busy bar, гаджет, производительность, оповещение, напоминания, таймер
flipper zero, flipper devices, busy bar, гаджет, производительность, оповещение, напоминания, таймер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.