Valve запретила Dbrand выпускать комплект для превращения Steam Machine в Companion Cube из Portal

На прошлой неделе Valve начала принимать предварительные заказы на свой компактный игровой ПК Steam Machine. В тот же день производитель аксессуаров для различной электроники Dbrand начал принимать заказы на комплект накладок, придающих корпусу Steam Machine внешний вид Companion Cube из серии игр Portal. Оказалось, что Dbrand не имела никаких лицензионных прав на реализацию такой продукции и не получала разрешения от Valve. В результате проект был отменён. Компания сообщила, что средства по предварительным заказам будут возвращены покупателям.

Dbrand поделилась всей историей создания Companion Cube сегодня на своем сабреддите. После того, как концептуальное видео с идеей корпуса в форме Companion Cube получило широкую популярность в течение нескольких недель после анонса Steam Machine в прошлом году, Dbrand приступила к воплощению проекта в жизнь. Однако компания не обратилась за получением разрешений и не имела никаких лицензионных соглашений с Valve.

Dbrand утверждает, что Companion Cube стал «вторым по скорости продаж продуктом за нашу 15-летнюю историю, уступая только Switch 2 Killswitch» после открытия предварительных заказов 22 июня. Однако юридическая команда Valve связалась с Dbrand и «попросила нас немедленно удалить продукт и рекламный ролик. Это было полностью в их праве, и они были прямолинейны, справедливы и уважительны на протяжении всего процесса».

Dbrand заявляет, что выполнила просьбу, но подала запрос о возможности создания официально лицензированной версии. Однако Valve отказала. «Учитывая наш обратный подход — сначала создать, а потом спросить разрешения, — это был справедливый ответ», — сообщила Dbrand. Возврат средств начнётся сегодня. «Valve, спасибо за Portal и извините за доставленные неудобства. Нам следовало сначала спросить», — добавили в Dbrand.