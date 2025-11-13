Сегодня 13 ноября 2025
Steam Machine превратится в «Куб-Компань...
Steam Machine превратится в «Куб-Компаньон» из игр Portal — Dbrand представила скин для грядущей приставки

Компания Dbrand анонсировала комплект наклеек (скин), превращающих новую угловатую игровую консоль Valve Steam Machine в «Куб-Компаньон» (Companion Cube) из серии видеоигр Portal от Valve Corporation. По замыслу компании, такое изменение дизайна приставки сделает её «самым верным другом геймеров».

Источник изображения: Dbrand

Источник изображения: Dbrand

Генеральный директор Dbrand Адам Иджаз (Adam Ijaz) рассказал, что cкин «Куб-Компаньон» Cube наклеивается на корпус Steam Machine и спроектирован, чтобы не блокировать воздухозаборники и заднее вентиляционное отверстие. Однако конструкция всё ещё дорабатывается, чтобы обеспечить доступ к портам консоли. Иджаз отметил, что разработка дизайна скинов для Steam Machine является «прекрасным полем для творчества» и сообщил, что в разработке находятся скины GameCube и Minecraft.

Скин «Куб-Компаньон» выпущен ограниченной серией и выйдет в 2026 году. Вероятнее всего, Dbrand хочет приурочить выпуск скина к началу продаж самой Steam Machine, запланированному на начало 2026 года. Появление скина «Куб-Компаньон» было предопределено, об этом говорили даже разработчики консоли. «Уверен, кто-нибудь создаст Companion Cube, но мы этого не сделали», — сказал, в частности, инженер Valve Стив Кардинали (Steve Cardinali), принимавший участие в создании Steam Machine.

«Куб-Компаньон» (Companion Cube), — предмет, представленный в серии видеоигр Portal от Valve Corporation. От других грузовых кубов отличается символами сердечек на корпусе. «Куб-компаньон» стал весьма популярным среди фанатов, а позднее — талисманом игр Valve. Dbrand предупреждает: «Companion Cube не может чувствовать боли. Или говорить. Если он говорит вам обратное, мы настоятельно рекомендуем вам игнорировать его».

Цена скина пока не объявлена.

Источник:

Теги: steam machines, игровая консоль, игровая приставка, скины, наклейки
