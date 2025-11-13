Компания Dbrand анонсировала комплект наклеек (скин), превращающих новую угловатую игровую консоль Valve Steam Machine в «Куб-Компаньон» (Companion Cube) из серии видеоигр Portal от Valve Corporation. По замыслу компании, такое изменение дизайна приставки сделает её «самым верным другом геймеров».

Генеральный директор Dbrand Адам Иджаз (Adam Ijaz) рассказал, что cкин «Куб-Компаньон» Cube наклеивается на корпус Steam Machine и спроектирован, чтобы не блокировать воздухозаборники и заднее вентиляционное отверстие. Однако конструкция всё ещё дорабатывается, чтобы обеспечить доступ к портам консоли. Иджаз отметил, что разработка дизайна скинов для Steam Machine является «прекрасным полем для творчества» и сообщил, что в разработке находятся скины GameCube и Minecraft.

Скин «Куб-Компаньон» выпущен ограниченной серией и выйдет в 2026 году. Вероятнее всего, Dbrand хочет приурочить выпуск скина к началу продаж самой Steam Machine, запланированному на начало 2026 года. Появление скина «Куб-Компаньон» было предопределено, об этом говорили даже разработчики консоли. «Уверен, кто-нибудь создаст Companion Cube, но мы этого не сделали», — сказал, в частности, инженер Valve Стив Кардинали (Steve Cardinali), принимавший участие в создании Steam Machine.

«Куб-Компаньон» (Companion Cube), — предмет, представленный в серии видеоигр Portal от Valve Corporation. От других грузовых кубов отличается символами сердечек на корпусе. «Куб-компаньон» стал весьма популярным среди фанатов, а позднее — талисманом игр Valve. Dbrand предупреждает: «Companion Cube не может чувствовать боли. Или говорить. Если он говорит вам обратное, мы настоятельно рекомендуем вам игнорировать его».

Цена скина пока не объявлена.