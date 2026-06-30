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Meta✴ научилась точнее распознавать мысленный ввод текста с клавиатуры без операций на мозге и имплантов

Meta представила Brain2Qwerty v2 — систему ИИ для преобразования записей активности мозга в текст без хирургического вмешательства в человеческий мозг. Работа посвящена не «чтению мыслей», но крайне важна для пациентов, страдающих рядом неврологических заболеваний, а также перенёсших травмы позвоночника и мозга. Компания выложила все данные по моделям и обучению в открытый доступ, приглашая к сотрудничеству всех желающих.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Система Brain2Qwerty v1 была представлена компанией в феврале 2025 года. За прошедший год была создана ещё более совершенная модель, повысившая точность распознавания отдельных символов и слов. Данные об активности мозга работающего за клавиатурой пациента считываются методом магнитоэнцефалографии (MEG). Это громоздкая и дорогая установка, не предназначенная для нормального индивидуального использования в быту или на работе. Поэтому Meta после провала коммерческого направления «мыслеуловителей» несколько лет назад переключилась на фундаментальные исследования работы мозга. В конечном итоге это, так или иначе, приблизит появление более удобных и доступных коммерческих устройств.

В новой версии модель обучали примерно на 22 тыс. предложений, набранных девятью добровольцами: каждый провёл около 10 часов в MEG-сканере и активно печатал текст. В отличие от классических нейроинтерфейсных проектов, где инженеры вручную выделяют события в сигнале, Brain2Qwerty v2 получала «сырой» нейросигнал и обрабатывала его глубокой нейросетью. Это дало возможность использовать для анализа глобальные данные об активности мозга и лучше отсеивать помехи — посторонние сигналы, не имеющие прямого отношения к набору текста.

Новая модель позволила повысить точность распознавания слов с 48 % до 61 % (для одного из испытуемых точность достигла рекордного значения — 78 %). При этом более половины предложений были распознаны с одной ошибкой в слове или вообще без ошибок. Данные исследования позволяют учёным компании заявлять, что они близки к точности распознавания набора текста с использованием хирургически установленных имплантов. Иначе говоря, безопасная для людей платформа Meta по точности чтения мыслей приблизилась к методам с использованием инвазивного вмешательства в мозг человека — более сложным и сопряжённым с риском для здоровья пациентов.

Публикация данных этого исследования в открытом доступе, а также открытие данных по этой работе испанским Баскским центром познания, мозга и языка (BCBL), который сотрудничал с Meta, позволяет всем коллективам, желающим развивать это направление исследований мозга, продолжить разработку практически с нуля.

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Теги: имплантанты, здоровье, чтение мыслей
имплантанты, здоровье, чтение мыслей
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