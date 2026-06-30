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Последняя игра легендарного арт-директора Half-Life 2 отправит геймеров в апокалиптический вестерн — первый трейлер и детали Guns of Eschaton

Кипрская студия Eschatology Entertainment, основанная при участии покойного ныне арт-директора Half-Life 2 Виктора Антонова, при поддержке издателя 4Divinity представила апокалиптический вестерн Guns of Eschaton с элементами Dark Souls.

Источник изображений: Eschatology Entertainment

Источник изображений: Eschatology Entertainment

События Guns of Eschaton развернутся на Диком Западе, погрузившемся в мистический и духовный апокалипсис под названием «Сгорание»: реальность трещит под натиском древних сил, враждующих культов и немыслимых мифов.

Игрокам в роли почти обычного человека предстоит вырваться из ужасного мира и вернуться домой. Несмотря на заурядный характер, у героя есть для этого всё необходимое: кольт, инстинкты убийцы и чёткая цель.

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Разработчики подчеркнули, что в Guns of Eschaton придётся заново учиться стрелять — это не просто шутер, где победа зависит от скорости рефлексов. Придётся изучать врагов, подбирать для них пули подходящего вида, экономить боеприпасы.

Если путешествие окажется невыносимо сложным, можно будет сколотить отряд — Guns of Eschaton получит поддержку кооператива с полноценным прогрессом в одиночном и совместном режимах.

Обещают личное путешествие сквозь вселенскую катастрофу в мире праха, крови и оккультного ужаса, более 20 видов оружия на основе реальных образцов XIX века, PvP, широкий выбор стилей игры и текстовый перевод на русский.

Guns of Eschaton создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода у игры нет, зато есть анонсирующий трейлер (ролик прикреплён выше) с первыми геймплейными кадрами.

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Теги: guns of eschaton, eschatology entertainment, 4divinity, экшен
guns of eschaton, eschatology entertainment, 4divinity, экшен
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