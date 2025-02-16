«Гениальный и самобытный. Всё делал лучше»: скончался арт-директор Half-Life 2 Виктор Антонов

Болгарский художник Виктор Антонов, наиболее известный по работе над культовым шутером Half-Life 2 в качестве арт-директора, ушёл из жизни. Об этом сообщил его друг и бывший коллега Марк Лэйдлоу (Marc Laidlaw).

По словам Лэйдлоу, он не хотел распространять информацию до того, как она подтвердится, но «сегодня я узнал, что Виктор Антонов, наш художественный руководитель-визионер при HL2, умер».

«Подробностей у меня нет. Только печаль. Гениальный и самобытный. Всё делал лучше», — написал Лэйдлоу, в прошлом числившийся сценаристом игр серии Half-Life и тесно работавший с Антоновым.

Скриншот поста Лэйдлоу в соцсетях выложил портал LambdaGeneration, однако из-за особенностей публикации историй в Instagram✴ (автоматически удаляются из ленты и профиля через 24 часа) проверить подлинность изображения невозможно.

Антонов родился в 1972 году в болгарской столице — городе София — и приобрёл известность благодаря работе над Half-Life 2. Художник покинул Valve, «когда [студия] перестала выпускать грандиозные AAA-игры, какой была Half-Life 2».

После ухода из Valve Антонов приложил руку к художественному оформлению оригинальной Dishonored и Wolfenstein: The New Order, а также консультировал разработчиков Fallout 4, Dishonored 2, Doom (2016) и Prey.

В последние годы Антонов выступил сооснователем кипрской студии Eschatology Entertainment, которая занята разработкой хардкорного AAA-шутера с элементами Dark Souls. На момент смерти художнику было не больше 53 лет.