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Проприетарные беспроводные зарядки скоро канут в Лету — на подходе единый стандарт Qi 50 Вт

Следующие поколения смартфонов, независимо от производителя, смогут использовать единую быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Консорциум беспроводной зарядки (WPC) и крупнейшие технологические гиганты, включая Apple, Google и Xiaomi, согласовали параметры аппаратного обеспечения для стандарта Qi 50 Вт, а официальный релиз технологии запланирован на 2028 год.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Единый стандарт Qi 50 Вт призван заменить Qi2 25 Вт. Сообщается, что открытый стандарт Qi 50 Вт, основанный на архитектуре Xiaomi, призван преодолеть привязку к бренду, предлагая безопасную высокоскоростную беспроводную зарядку для телефонов разных марок и аксессуаров сторонних производителей.

Возможности проводной зарядки устройств, похоже, достигли своего пика, но у технологии беспроводной зарядки ещё много возможностей для роста. На недавней внеплановой встрече WPC по стандарту Qi, состоявшейся в штаб-квартире Xiaomi в Пекине, собрались представители Apple, Google, Huawei, Oppo и vivo, чтобы согласовать технические характеристики и провести тестирование прототипов для будущего высокомощного стандарта Qi 50 Вт.

Ключевую роль в разработке стандарта Qi 50 Вт сыграла Xiaomi, предоставив элементы собственной архитектуры беспроводной зарядки с низкой индуктивностью, низким напряжением и высокой мощностью. Снижение индуктивности призвано уменьшить потери в катушечных модулях, что позволит лучше адаптироваться к разнообразным конструкциям и более сложным структурам устройств. Сниженное напряжение поможет достичь баланса между безопасностью, эффективностью зарядки, тепловым режимом и сложностью системы.

Одной из основных целей стандарта Qi 50 Вт является совместимость с продукцией разных производителей. Создав открытый универсальный стандарт быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, отрасль надеется обеспечить более безопасный тепловой режим, снижение потерь и стабильно высокую скорость зарядки для различных марок и аксессуаров сторонних производителей.

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Теги: беспроводная зарядка, стандарты, qi 50 вт
беспроводная зарядка, стандарты, qi 50 вт
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