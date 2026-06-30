Проприетарные беспроводные зарядки скоро канут в Лету — на подходе единый стандарт Qi 50 Вт

Следующие поколения смартфонов, независимо от производителя, смогут использовать единую быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Консорциум беспроводной зарядки (WPC) и крупнейшие технологические гиганты, включая Apple, Google и Xiaomi, согласовали параметры аппаратного обеспечения для стандарта Qi 50 Вт, а официальный релиз технологии запланирован на 2028 год.

Единый стандарт Qi 50 Вт призван заменить Qi2 25 Вт. Сообщается, что открытый стандарт Qi 50 Вт, основанный на архитектуре Xiaomi, призван преодолеть привязку к бренду, предлагая безопасную высокоскоростную беспроводную зарядку для телефонов разных марок и аксессуаров сторонних производителей.

Возможности проводной зарядки устройств, похоже, достигли своего пика, но у технологии беспроводной зарядки ещё много возможностей для роста. На недавней внеплановой встрече WPC по стандарту Qi, состоявшейся в штаб-квартире Xiaomi в Пекине, собрались представители Apple, Google, Huawei, Oppo и vivo, чтобы согласовать технические характеристики и провести тестирование прототипов для будущего высокомощного стандарта Qi 50 Вт.

Ключевую роль в разработке стандарта Qi 50 Вт сыграла Xiaomi, предоставив элементы собственной архитектуры беспроводной зарядки с низкой индуктивностью, низким напряжением и высокой мощностью. Снижение индуктивности призвано уменьшить потери в катушечных модулях, что позволит лучше адаптироваться к разнообразным конструкциям и более сложным структурам устройств. Сниженное напряжение поможет достичь баланса между безопасностью, эффективностью зарядки, тепловым режимом и сложностью системы.

Одной из основных целей стандарта Qi 50 Вт является совместимость с продукцией разных производителей. Создав открытый универсальный стандарт быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, отрасль надеется обеспечить более безопасный тепловой режим, снижение потерь и стабильно высокую скорость зарядки для различных марок и аксессуаров сторонних производителей.