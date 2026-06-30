Xiaomi выпустила смартфон Redmi K90 Ultra — Snapdragon 8 Elite, вентилятор и батарея на 8550 мА·ч по цене от $420

Компания Xiaomi выпустила в Китае смартфон Redmi K90 Ultra. Устройство выделяется наличием встроенного вентилятора в сочетании с мощным процессором Snapdragon 8 Elite.

Смартфон предлагает 6,83-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением 1.5K (2772 × 1280 пикселей) и частотой обновления 165 Гц. По заявлению производителя, показатель пиковой яркости дисплея составляет 3500 кд/м2.

В основе Redmi K90 Ultra используется 3-нм чип Snapdragon 8 Elite. Xiaomi предлагает для новинки 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и до 512 Гбайт постоянной памяти UFS 4.1. В устройстве также используется вспомогательный фирменный процессор D2 для обработки масштабирования изображения с помощью ИИ и интерполяции кадров в играх.

Для охлаждения аппаратной части Xiaomi добавила в устройство активную систему воздушного охлаждения. В её состав входит вентилятор диаметром 18,1 мм, работающий с заявленным уровнем шума 32 дБА, в сочетании с испарительной камерой площадью 6000 мм2 для отвода тепла от процессора. Смартфон поставляется с операционной системой Xiaomi HyperOS 3.

Основная задняя камера устройства использует 50-Мп сенсор Light Hunter 800 (размер 1/1,55 дюйма) с оптикой f/1,68 и оптической стабилизацией изображения. Также имеется 8-Мп сверхширокоугольная камера. Основная камера может записывать видео с разрешением до 8K при 30 кадрах в секунду. На передней панели расположена 20-Мп камера для селфи и записи видео в 1080p.

Ёмкость батареи устройства составляет 8550 мА·ч. Аккумулятор поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, обратную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт и обходную зарядку. Для устройства также заявлена защита от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69, а модуль охлаждения имеет независимые степени защиты IPX8 и IPX9. Смартфон оснащён стереодинамиками с настройкой Bose, ультразвуковым 3D-сканером отпечатков пальцев, линейным вибромотором по оси X, а также поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Redmi K90 Ultra уже доступен в Китае. Он выпускается в цветах Shadow Black (чёрный), Space Silver (серебристый) и Sky Blue (синий). Базовая модель с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти оценивается в 2799 юаней ($420). За ту же цену на старте продаж в рамках ограниченного предложения доступна модель с 16 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Версия с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти оценивается в 3299 юаней ($495). В максимальной конфигурации с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти смартфон оценён в 3499 юаней ($525).