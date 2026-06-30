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Titan Army показала безочковый 3D-монитор M27E6V-3D с 4K, 190 Гц и очень высокой яркостью для геймеров

Китайский производитель Titan Army продемонстрировал на выставке 2026 Nuclear Fusion Gaming Carnival в Шэньчжэне 27-дюймовый игровой монитор M27E6V-3D. Новинка выделяется своим дисплеем. Монитор создаёт эффект 3D-изображения без использования специальных стереоскопических очков, а также обладает очень высоким показателем яркости.

Источник изображения: Titan Army

Источник изображения: Titan Army

В основе Titan Army M27E6V-3D используется панель BOE ADS Pro с поддержкой разрешения 4K (3840 × 2160 пикселей) и частоты обновления 190 Гц. Дисплей оснащён подсветкой QD Mini-LED с 2304 локальным зонами затемнения. Производитель монитора заявляет, что дисплей поддерживает режим расширенного динамического диапазона (XDR) с пиковой яркостью 2000 кд/м2. Типичная же яркость дисплея составляет «более» 500 кд/м2. Для новинки также заявлена поддержка технологии DyDs Pulse 3.0, повышающей качество изображения.

В панели монитора используется оптическая схема с призмами из жидкокристаллической смолы третьего поколения. Под экраном расположен бинокулярный модуль отслеживания взгляда, включающий две камеры и два инфракрасных источника света. По данным компании, система отслеживания взгляда имеет время отклика на уровне миллисекунд. Titan Army заявляет о коэффициенте перекрёстных помех ниже 2 % благодаря алгоритмам бинокулярного 3D-изображения. Монитор также включает алгоритм оценки глубины на основе искусственного интеллекта для преобразования 2D-изображения в 3D в реальном времени на поддерживаемых платформах и в мультимедийном программном обеспечении.

Для Titan Army M27E6V-3D также заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB, 99-процентный — DCI-P3 и 99-процентный — Adobe RGB. Каждая панель монитора проходит заводскую калибровку цветопередачи, точность которой составляет Delta E < 1. В оснащение монитора входит 2.1-канальная аудиосистема, состоящая из двух динамиков для средних и высоких частот и 12-Вт сабвуфера.

Стоимость монитора M27E6V-3D не сообщается. Также неизвестно, когда он поступит в продажу.

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Теги: titan army, boe, игровой монитор, 3d-монитор
titan army, boe, игровой монитор, 3d-монитор
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