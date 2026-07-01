Представлен электрический кроссовер BMW iX5 с запасом хода в 845 км

Линейка электромобилей BMW, следующая концепции Neue Klasse, в основном привлекает к себе внимание аудитории неоднозначным дизайном экстерьера, но её технические характеристики тоже достойны внимания. По крайней мере, представленный на этой неделе кроссовер BMW iX5 способен предложить тяговую батарею ёмкостью 144 кВт‧ч и запас хода до 845 км.

При этом 800-вольтовая архитектура позволяет сократить время зарядки и обеспечить подключение к станциям экспресс-зарядки мощностью до 460 кВт. Заряд тягового аккумулятора восстанавливается с 10 до 80 % за 23 минуты. Версия iX5 60 xDrive оснащается двухмоторной силовой установкой общей мощностью 578 л.с., обеспечивающей полный привод. До 100 км/ч машина разгоняется за 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Для сравнения, соплатформенные модели X5 с ДВС способны развивать скорость до 250 км/ч. К слову, помимо гибридных версий, в семействе предложена и модификация с водородной силовой установкой.

В начальной версии iX5 на европейском рынке оснащается тяговой батареей ёмкостью 141 кВт‧ч, обеспечивающей запас хода 750 км по циклу WLTP. В интерьере машины используется стиль Neue Klasse прочих моделей семейства, характерной особенностью является панорамный дисплей Panoramic Vision у границы передней панели и ветрового стекла, но он предлагается за доплату, как и проекция на стекло с трёхмерным интерфейсом.

Дисплей для пассажира также является опциональным, а вот более крупный дисплей трапециевидной формы на центральной консоли идёт в базе. Цены на электрическую iX5 пока не объявлены, но версии X5 нового поколения с ДВС начнут поступать в продажу в конце ноября этого года, а электрические и гибридные последуют в начале 2027 года. Производством новинок займётся предприятие BMW в США.