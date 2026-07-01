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Смартфон Huawei nova Y74 с батареей на 6620 мА·ч вышел в России по цене от 15 990 рублей

В России стартовали продажи смартфона Huawei nova Y74. Новинка отличается ёмкой батареей и высокой устойчивостью к ударам и падениями, подтверждённой пятизвездочными сертификатами надёжности экспертного агентства SGS и Центра сертификации качества Китая (CQC).

Huawei nova Y74 оснащён 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1604 × 720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Также заявлена поддержка цветовой гаммы DCI-P3 с отображением 16,7 млн оттенков цвета. Пиковая яркость дисплея составляет 850 кд/м2. Дисплей поддерживает ввод данных влажными руками, а также имеет профессиональный сертификат SGS (версия A+), что подтверждает минимальную нагрузку на зрение пользователя при длительном использовании устройства.

Устройство отличается высокой надёжностью, без ущерба для работоспособности выдерживая падения на твёрдую поверхность с высоты с высоты до 1,8 м, а также статическое давление до 65 кг. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандарту IP64.

Высокую автономность смартфону обеспечивает кремний-углеродный анодный аккумулятор ёмкостью 6620 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge Турбо мощностью 40 Вт, гарантирующий стабильную работу даже при температуре до -20 °C. Несмотря на ёмкий аккумулятор, устройство отличается тонким корпусом толщиной всего 8,32 мм.

Ещё одна особенность Huawei nova Y74 — программируемая аппаратная «Кнопка X», размещённая на торце корпуса, позволяющая получать быстрый доступ к выбранным приложения, включать фонарик или активировать экстренную связь.

Для фото- и видеосъёмки, а также видеозвонков в смартфоне предусмотрены основная 50-мегапиксельная камера с поддержкой ИИ-алгоритмов точной цветопередачи, а также фронтальная камера с разрешением 8 Мп и поддержкой съёмки видео 1080p со скоростью 30 кадров/с. Для разблокировки устройства используется боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением программной оболочки EMUI 12.

Huawei nova Y74 доступен в голубом и чёрном цветах по цене 15 990 руб. за версию с 8/128 Гбайт памяти и 17 990 руб. за версию с 8/256 Гбайт памяти.

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Теги: huawei, смартфон, россия
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