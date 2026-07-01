Telegram разогнал блокировки каналов на 18,6 % в этом году

По итогам первой половины 2026 года администрация Telegram заблокировала по всему миру 19,136 млн каналов и групп, которые нарушали политику платформы. За аналогичный период прошлого года данный показатель был ниже на 18,57 %, обратило внимание ТАСС.

В течение II квартала Telegram заблокировал 7,797 млн каналов и групп, что, однако, на 9,69 % меньше, чем годом ранее. Зато в I квартале рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 51 % — с 7,505 млн до 11,339 млн. Только 1 января администрация платформы заблокировала почти 543 тыс. ресурсов, и это абсолютных рекорд с момента начала наблюдений 1 декабря 2023 года.

Несмотря на это, власти различных стран считают принимаемые Telegram меры недостаточными. Роскомнадзор в марте принял решение об ограничении работы сервиса за неисполнение требований российских законов — администрация платформы проигнорировала около 150 000 запросов на удаление противоправных материалов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. С 2022 года с использованием мессенджера были совершены более 150 000 преступлений. В августе прошлого года российские власти заблокировали в Telegram голосовые вызовы, и число мошеннических звонков пошло на спад, рассказал чиновник в феврале.