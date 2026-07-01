Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Соцсеть X упростила подключение сторонни...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Соцсеть X упростила подключение сторонних ИИ-приложений

Соцсеть X упростила подключение к платформе помощников с искусственным интеллектом Claude, Cursor, Grok Build и других приложений, запустив новый MCP-сервер — интерфейс Model Context Protocol позволяет ИИ-сервисам обращаться к API платформы с учётом прав доступа учётной записи пользователя.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Разработанный Anthropic открытый стандарт MCP используется как общепринятый способ подключения ИИ-моделей к внешним инструментам и сервисам. Ранее, если разработчики хотели подключить своих ИИ-помощников к соцсети X, им приходилось запускать собственные MCP-серверы, связывать их с X API и самостоятельно обрабатывать аутентификацию. При наличии MCP-сервера в сети самой X пользователи проходят аутентификацию штатными средствами только один раз. Благодаря этому разработчики могут экономить время, затрачиваемое на интеграцию, и заниматься тем, что действительно пытаются выпустить.

Стандартные инструменты X API позволяют искать публикации и пользователей, читать сообщения, анализировать обсуждения и тренды, а также делать многое другое. MCP-сервер в этом плане не открывает новых возможностей, но упрощает взаимодействие с сервисами ИИ. С ним X может позиционировать себя как информационную сеть с обновляемыми в реальном времени данными, а не просто как место для общения. Собственные MCP-ресурсы ранее подключили GitHub, Slack, Notion, Stripe и Salesforce.

В ответ на опасения, что с MCP-сервером на платформу хлынет поток спама, администрация сети сообщила, что подключение средств Write API не предусмотрено, то есть ИИ-сервисы не смогут публиковать посты в соцсети X. Кроме того, MCP-сервер не получится использовать для обхода средств защиты от спама — они продолжают действовать и здесь. Недавно платформа обновила API v2 для борьбы с генерируемым ИИ спамом и повысила цены на публикацию постов через API до $0,015 за обычный пост и до $0,20 за пост со ссылкой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Соцсеть X намерена поднять популярность прямых трансляций на платформе
Илон Маск расширил доступ к фирменной платёжной системе для премиальных пользователей социальной сети X
Соцсеть X запретила бесплатным пользователям публиковать больше 50 твитов в день
Илон Маск отделается выплатой штрафа в размере $1,5 млн по делу о покупке Twitter
Google показала автомобильный Gemini, который видит мир через камеру машины
«Алису AI» теперь можно назначить голосовым помощником по умолчанию в Android
Теги: twitter, mcp, ии
twitter, mcp, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Студия создателя Deus Ex и System Shock перестанет делать игры — после провала Thick as Thieves в OtherSide осталось меньше десяти человек 8 мин.
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 16 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 59 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 4 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 19 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 22 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 28 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.