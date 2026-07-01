Соцсеть X упростила подключение сторонних ИИ-приложений

Соцсеть X упростила подключение к платформе помощников с искусственным интеллектом Claude, Cursor, Grok Build и других приложений, запустив новый MCP-сервер — интерфейс Model Context Protocol позволяет ИИ-сервисам обращаться к API платформы с учётом прав доступа учётной записи пользователя.

Разработанный Anthropic открытый стандарт MCP используется как общепринятый способ подключения ИИ-моделей к внешним инструментам и сервисам. Ранее, если разработчики хотели подключить своих ИИ-помощников к соцсети X, им приходилось запускать собственные MCP-серверы, связывать их с X API и самостоятельно обрабатывать аутентификацию. При наличии MCP-сервера в сети самой X пользователи проходят аутентификацию штатными средствами только один раз. Благодаря этому разработчики могут экономить время, затрачиваемое на интеграцию, и заниматься тем, что действительно пытаются выпустить.

Стандартные инструменты X API позволяют искать публикации и пользователей, читать сообщения, анализировать обсуждения и тренды, а также делать многое другое. MCP-сервер в этом плане не открывает новых возможностей, но упрощает взаимодействие с сервисами ИИ. С ним X может позиционировать себя как информационную сеть с обновляемыми в реальном времени данными, а не просто как место для общения. Собственные MCP-ресурсы ранее подключили GitHub, Slack, Notion, Stripe и Salesforce.

В ответ на опасения, что с MCP-сервером на платформу хлынет поток спама, администрация сети сообщила, что подключение средств Write API не предусмотрено, то есть ИИ-сервисы не смогут публиковать посты в соцсети X. Кроме того, MCP-сервер не получится использовать для обхода средств защиты от спама — они продолжают действовать и здесь. Недавно платформа обновила API v2 для борьбы с генерируемым ИИ спамом и повысила цены на публикацию постов через API до $0,015 за обычный пост и до $0,20 за пост со ссылкой.