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Бывший инженер Microsoft переписал «Блокнот» с нуля и уменьшил его до 2,5 Кбайт

Тенденции к раздуванию кода Windows не избежало большинство привычных приложений платформы — она затронула даже простой текстовый редактор. Но если вернуться к истокам, можно сократить его размер до 2,5 Кбайт, доказал бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer).

Пламмер работал в Microsoft в те времена, когда «Блокнот» довольствовался базовым редактированием простых текстовых файлов, а для всего остального, и в первую очередь формата RTF, был WordPad. Два проекта никогда не пересекались. «Блокнот» оставался компактным приложением, а в WordPad были поддержка модных шрифтов и проверка орфографии.

Несколько десятков лет спустя произошли радикальные перемены. WordPad ушёл в небытие, а в «Блокнот» начали добавлять новые функции — вплоть до подсказок от помощника с искусственным интеллектом Copilot для корректировки текста. Дейв Пламмер, будучи не в восторге от того, во что превратился «Блокнот», переписал его. Он взял за основу проект Dave's Tiny Editor (DTE) Мэтта Пауэра (Matt Power) и выпустил собственный форк под названием TinyRetroPad.

Текстовый редактор написан на ассемблере и использует класс RICHEDIT50W для обращения к WinAPI, то есть в значительной степени опирается на уже присутствующие в Windows компоненты. Есть окна открытия и сохранения файлов, выбор шрифта и даже печать текста. «Печать в Windows — нечто жуткое», — попутно заметил Дэйв Пламмер.

Размер исполняемого файла, сообщил разработчик, составляет всего 2686 байтов. Достойный результат, учитывая, что при наличии системных компонентов Windows изобретать велосипед уже не требуется. Актуальная версия Notepad.exe сегодня занимает более чем в сотню раз больше места — и едва ли она в сотню раз лучше.

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Теги: блокнот, windows, текстовый редактор
блокнот, windows, текстовый редактор
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