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В России подскочили продажи портативных медиаплееров

В I квартале 2026 года в России выросли продажи портативных медиаплееров. В количественном выражении их реализовано на 47,5 % больше год к году — 44,96 тыс. штук; в денежном рост составил 39,6 % до 128,7 млн руб., подсчитали аналитики «М.видео».

Источник изображения: «М.видео»

Источник изображения: «М.видео»

Больше всего покупателей интересуют портативные медиаплееры со встроенной памятью — на них пришлись 69 % продаж в штуках и 75 % — в деньгах. Модели, которые работают только с картами памяти заняли 31 % и 25 % рынка соответственно. Спрос в сегменте смещается в сторону более дорогих устройств: 43 % пришлись на медиаплееры с ценниками от 2000 руб., 26 % оказались в диапазоне от 1500 до 2000 руб., 21 % — от 1000 до 1500 руб. и 11 % заняли устройства стоимостью до 1000 руб. То есть на устройства с ценой от 1500 руб. пришлись почти 70 % устройств в категории.

Лидером рынка в штуках и деньгах является марка Digma. В количественном выражении за ней следует группа устройств неизвестных брендов, а далее идут Vita Musica, Mechen и INNIOASIS. В денежном выражении успешные продажи показали бренды FiiO, INNIOASIS, HiBy, Mechen и Vita Musica, подчеркнув спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.

Широкого набора функций у медиаплееров россияне не ищут: 83 % устройств управляются физическими кнопками за отсутствием сенсорного дисплея. Устройства с сенсорными экранами занимают 11 % рынка, ещё 6 % предлагают базовое сенсорное управление. В денежном выражении медиаплееры с сенсорными экранами занимают 38 % рынка — год назад этот показатель был 35 %.

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Теги: медиаплееры, м.видео, россия
медиаплееры, м.видео, россия
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