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Умные очки Galaxy Glasses с футляром показались на изображениях из фирменного приложения Samsung

Умные очки Samsung Galaxy Glasses выйдут ещё относительно нескоро, но их внешний вид, — как минимум, версии Warby Parker, — стал достоянием общественности: скриншоты из фирменного приложения для этих очков удалось раздобыть ресурсу SammyGuru.

Источник изображений: sammyguru.com

Источник изображений: sammyguru.com

На скриншотах оказался не только пользовательский интерфейс приложения, но и изображения очков вместе с футляром. Футляр больше напоминает аналогичный аксессуар от беспроводных наушников — он оснащён внешним индикатором, который указывает состояние зарядки и сопряжения. В описании подразумевается, что для зарядки очки должны соприкасаться с определённой областью футляра, и проводное подключение не требуется.

В приложении есть раздел для управления импортированными фотографиями и видео, настройки различных функций, а также экран с обновлением ПО, на котором крупным шрифтом значится One UI XR, по аналогии с Galaxy XR — модифицированной версией платформы Android XR. Учитывая, что Samsung Galaxy Glasses оснащены только динамиками, но не дисплеем, не совсем понятно, какие изменения могла внести Samsung. В коде обнаружены и фрагменты, указывающие на подключение умного кольца Galaxy Ring.

Google и Samsung обещали выпустить умные очки до конца года, но точная дата остаётся неизвестной. Есть вероятность, что некоторые подробности корейский производитель сообщит в этом месяце на презентации складных смартфонов.

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Теги: samsung, galaxy glasses, умные очки
samsung, galaxy glasses, умные очки
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