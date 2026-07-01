30 июня 2026 года NASA сообщило о заключении новых контрактов в рамках создания на Луне американской базы постоянного присутствия. В отличие от ранее заключённых первых контрактов на 2026 и 2027 годы, новые договоры заключены на миссии, запланированные на конец 2028 года. Впрочем, участники программы всё те же — компании Astrobotic, Intuitive Machines и Firefly Aerospace, из которых только последней удалось доставить на Луну спускаемый аппарат в целости.

Так, агентство объявило о новых контрактах почти на $600 млн на четыре автоматические посадки на Луну в конце 2028 года. Работы поручены трём американским компаниям в рамках программы CLPS (коммерческая доставка полезной нагрузки): Astrobotic — $297,9 млн за две доставки, Firefly Aerospace — $144,2 млн за одну, Intuitive Machines — $148,3 млн за одну. Все миссии должны доставить на Луну научную аппаратуру NASA и технологические демонстраторы, причём подрядчики будут использовать модернизированные версии уже летавших спускаемых платформ.

Новые контракты призваны усилить фронт работ по подготовке строительства базы в районе южного полюса Луны. Во время первой фазы новой программы, которая продлится до 2029 года, агентство планирует резко увеличить темпы её реализации, организовав до 25 миссий, включая 21 посадку на Луну с доставкой луноходов, других беспилотных аппаратов, ретрансляторов, систем навигации, энергетики и научных приборов. Выбор южного полюса, напомним, связан с расчётами обнаружить там залежи водяного льда в вечно тёмных кратерах — источника воды, кислорода и топлива для базы.

Каждая из новых миссий по доставке приборов на Луну понесёт одинаковый базовый набор из трёх приборов: комплект SCALPSS в виде четырёх камер нужен для 3D-съёмки влияния факела двигателя при посадке на разбрасывание лунного реголита — эти данные необходимы для расчёта риска запыления при посадке всё более тяжёлых аппаратов рядом с уже установленной техникой; комплект LRA — это пассивная лазерная светоотражающая матрица из восьми кварцевых уголковых отражателей в алюминиевом корпусе, которая станет ориентиром и маяком для более точной навигации орбитальных и посадочных аппаратов; и, наконец, комплект LETS — кремниевый радиационный спектрометр, измеряющий энергию и типы частиц, чтобы точнее оценить радиационную обстановку для будущих экипажей.

Параллельно NASA рассматривает дополнительные лунные миссии: луноход PROMISE — гибридную инженерную версию на базе наработок Curiosity и Perseverance; демонстраторы в области энергетики и авионики, проведение оптической съёмки южного полюса, а также элементы будущей лунной сети связи и навигации. Из выигравших новые контракты компаний модуль Astrobotic ранее сгорел в атмосфере Земли при попытке долететь до Луны, оба модуля Intuitive Machines друг за другом завалились на бок во время посадок, и только модуль Firefly Aerospace — компании, отжатой властями США у бизнесмена из Днепропетровска, — достиг Луны и благополучно на неё приземлился. Вероятно, в этот раз всё у всех получится. Негативный опыт всегда ценнее позитивного.