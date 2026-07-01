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ФАС пригрозила Apple штрафом в 4 млрд рублей за дискриминацию российских поисковиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила Apple в дискриминации российских поисковых систем и выдала компании соответствующее предупреждение, пишет РБК со ссылкой на российское ведомство. Компанию также обвинили в невыполнении требований законодательства, предусматривающего предустановку российского ПО на устройства, продающиеся на территории России. В частности, речь идёт о национальном мессенджере «Макс» и национальном магазине приложений.

«Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS», — цитирует пресс-службу ФАС издание РБК.

Российский регулятор отметил, что на устройствах Apple по умолчанию установлен иностранный поисковик. Пользователям приходится вручную менять настройки, чтобы воспользоваться отечественными поисковыми системами, что, по мнению ведомства, создает неравные условия для российских разработчиков и нарушает права потребителей.

Российское законодательство требует, чтобы на технически сложные товары, реализуемые в стране, было предустановлено программное обеспечение, обеспечивающее работу по умолчанию с российской поисковой системой или системой другого государства — члена ЕАЭС.

Apple обязана устранить нарушение до 15 июля. В противном случае Федеральная антимонопольная служба намерена возбудить дело, что может повлечь за собой штраф для компании в размере до 4 млрд рублей. В ФАС также сообщили, что аналогичные претензии, касающиеся дискриминационных действий Apple, рассматриваются и в других странах.

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Теги: apple, фас россии
apple, фас россии
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