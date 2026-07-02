В следующем году Apple обновит линейку планшетов iPad Pro и представит новый MacBook Pro начального уровня

Для iPhone следующий год будет юбилейным, но это не значит, что Apple ограничится только обновлением линейки своих смартфонов. Как утверждает Bloomberg, в 2027 году будет представлена обновлённая линейка планшетов iPad Pro, а ноутбук MacBook Pro начального уровня тоже будет переработан.

По данным источника, сейчас Apple работает над созданием сразу четырёх моделей iPad Pro с обновлёнными техническими характеристиками, а MacBook Pro начального уровня получит свежий дизайн. Указанные планшеты выйдут весной 2027 года, как сообщает Марк Гурман (Mark Gurman) со страниц сайта Bloomberg. Диагонали дисплеев не изменятся, в линейке по-прежнему будет присутствовать комбинация планшетов с 11- и 13-дюймовыми дисплеями. Обновления главным образом коснутся начинки планшетов, включая появление более производительных процессоров. Apple уже изучала возможность использования в составе своих планшетов системы охлаждения с испарительной камерой — не исключено, что она появится внутри новинок 2027 года.

В первой половине следующего года также может выйти обновлённый MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем, который фигурирует под условным обозначением K104. Его внешность будет унифицирована с новой линейкой MacBook, которую Apple намеревается представить в промежутке между концом этого года и началом следующего. Несколько месяцев назад Apple уже завершила работу над MacBook Pro начального уровня с условным обозначением J804, который должен был выйти в дизайне существующей линейки в этом году и оснащаться процессором M6. В прошлый раз модель начального уровня официально обновлялась в октябре 2025 года.

Первый процессор линейки M7 должен быть представлен компанией Apple в первой половине следующего года, как сообщает Bloomberg. Переход с поколения M6 на более современное будет довольно стремительным, поскольку Apple заинтересована в скорейшем внедрении новых функций, связанных с искусственным интеллектом. На планы Apple в текущих условиях может существенным образом влиять дефицит памяти. Компания способна пересматривать последовательность выпуска новинок, ориентируясь именно на доступность микросхем памяти. На первую половину 2027 года запланирован выход нового iPhone Air со второй камерой и увеличенным временем работы от батареи, а также базового смартфона семейства iPhone 18. Эти изделия будут более многочисленными с точки зрения объёмов выпуска, поэтому Apple вынуждена отдавать им приоритет в плане оснащения памятью.

До конца следующего года Apple также планирует выпустить юбилейную версию iPhone, складной смартфон второго поколения, новые типы домашних умных устройств и свои первые умные очки. Другими словами, с точки зрения обновления ассортимента продукции это будет очень насыщенный период.