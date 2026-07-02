Разработчики «Смуты» анонсировали приключенческий боевик «Земский собор: Решающий выбор» о переломном моменте в истории России

Анонсированное Cyberia Nova на 1 апреля переосмысление исторического ролевого экшена «Смута» под названием «Смута 1612» всё-таки оказалось шуткой, однако над новой игрой российская студия и правда работает.

Проект называется «Земский собор: Решающий выбор» и представляет собой исторический приключенческий экшен от третьего лица о событиях, предшествовавших избранию Михаила Романова на царство.

«Земский собор: Решающий выбор» позиционируется и как самостоятельный продукт, и как продолжение серии игр во вселенной Смутного времени. Пользователям вновь достанется роль казака Кирши из прошлогоднего боевика «Земский собор».

«Мы расширим мир "Земского собора" за счёт новых персонажей, миссий и конфликтов, где судьба героя вплетается в русскую историю в её переломный момент», — подчеркнули в Cyberia Nova.

Создатели «Земский собор: Решающий выбор» обещают напряжённые сражения с холодного и дальнобойного оружия (заявлены новые виды), тактические комбо и расширение механики боевого пыла.

Кроме того, разработчики готовят возможность проходить миссии в скрытном режиме: отвлекать врагов, устранять дозорных, прятать следы борьбы и вступать в открытый бой, когда противник ослаблен.

Релиз «Земский собор: Решающий выбор» ожидается до 17 ноября 2028 года. Проект стал одним из победителей конкурса Института развития интернета на создание национального контента и получит финансовую поддержку организации.