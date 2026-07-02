Ant Group разогнала инвестиции в китайских человекоподобных роботов

Ant Group (входит в Alibaba) стала ключевым инвестором в раунде финансирования стартапа Zeroth, занимающегося созданием человекоподобных роботов. Гигант электронной коммерции вложил в стартап 500 млн юаней ($73,58 млн).

Это уже двенадцатая компания в секторе робототехники, в которую Ant инвестировала с начала 2025 года: компания вложила средства в создателей человекоподобных роботов Galaxea и Unitree, а также в стартапы Linkerbot, Hypershell и Genrobot AI, которые специализируются на производстве компонентов и разработке ПО.

В 2020 году китайские власти заблокировали выход Ant на биржу, и ответственная за платёжный сервис Alipay компания выпустила сначала приложение для медицинских услуг, а затем собственные модели искусственного интеллекта. В конце 2024 года Ant создала дочернюю компанию RobbyAnt, которая специализируется на роботах, и впоследствии она выпустила собственную человекоподобную машину. Ant также выпустила новую версию Alipay, совместимую с ИИ и робототехникой, и Zeroth изъявила желание сотрудничать в этой области.

В последнем раунде финансирования Zeroth также приняли участие Monolith, Geely Capital, 37 Interactive Entertainment и Hua Capital — общий объём привлечённых средств увеличился до 1 млрд юаней ($147,16 млн). Компания была основана в конце 2024 года. Стартап планирует поэтапный подход к созданию человекоподобных роботов для дома — он начал с компаньонов для ухода за пожилыми людьми и домашними животными, а затем перешёл к роботам для обучения детей. К настоящему моменту Zeroth получила заказы на более чем 30 000 единиц, операционная выручка в первом полугодии выросла на 600 % год к году. Компания намеревается наладить продажи в Европе и Северной Америке, когда выполнит нормативные требования местных регуляторов.